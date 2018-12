Snežne nevihte bodo zbrisale mesta, paralizirani ljudje bodo shodili

Odgovorov ima v izobilju moški, ki se zaradi lastne varnosti predstavlja le z imenom Noah. A ne ker bi videl v prihodnost, temveč ker iz prihodnosti prihaja. Natančneje iz leta 2030, s tem da zaradi posebnih telesnih vsadkov lahko potuje po času naprej in nazaj. In če kdo misli, da je nor in poln izmišljotin, prestal je test z detektorjem laži! Za ZDA prihajajoče leto ne bo najboljše, in če lahko sodimo po odzivih mnogo Američanov po lanski izvolitvi Donalda Trumpa za njihovega predsednika, večini ne bo nič kaj všeč niti leto 2020. »Novembra 2020 bo izvoljen za še en predsedniški mandat. To ni mnenje, temveč dejstvo,« je ...