Slovensko astronavtko znova pošiljajo v vesolje

SpaceX Dragon V2 FOTO: Wikipedia

Vesoljska ladja Starliner CST-100 FOTO: Wikipedia

Nasa je izbrala devet astronavtov, ki bodo v vesolje poleteli na novih vesoljskih ladjah Starliner CST-100 (zgradila jo je družba Boeing) in Dragon V2 družbe SpaceX. Astronavti so, ki ima slovenske korenine,in. Direktor Naseje poudaril, da bodo po letu 2011 ameriški astronavti prihodnje leto prvič v vesolje potovali na krovu ameriških vesoljskih ladij in z ameriškega ozemlja. Na krovu Starlinerja CST-100 bodo Sunita Williams, Eric Boe, Christopher Fergunson, Nicole Mann, Robert Behnken in Douglas Hurley. To vesoljsko ladjo bo v vsemirje ponesla okrepljena in prirejena satelitska nosilna raketa atlas V.Z ladjo Dragon V2 pa bosta aprila 2019 odpotovala Victor Glover in Michael Hopkins. Dragona V2 bo vesolje ponesla najnovejša izpopolnjena različica rakete falcon 9, znana tudi kot block 5, ki je že uspešno opravila dva vesoljska poleta. Nasa bo dodala člane posadke po dogovoru z mednarodnimi partnerji; člani bodo tudi Kanadčani, Japonci, astronavti Evropske vesoljske agencije in Rusi. Gre namreč za polete do Mednarodne vesoljske postaje, ki je mednarodni program. Vsaka od novih ladij lahko v vesolje ponese sedem astronavtov, posadka pa naj bi predvidoma imela štiri člane.Družba SpaceXje prehitela letalsko-vesoljskega industrijskega velikana pri prvem poletu nove vesoljske ladje, kar je res presenečenje glede na vpliv, ki ga ima Boeing na Naso. Je pa dejstvo, da je Boeing že pri preizkušanju svoje vesoljske ladje naletel na težave, povezane s sistemom, ki omogoča reševanje posadke, če je ogrožena ob izstrelitvi. SpaceX bo do konca letošnjega leta izvedel poskusni polet brez posadke do Mednarodne vesoljske postaje. Če bo uspešen, bo aprila sledil polet s posadko.Ko je Nasa 2011. iz uporabe izločila vesoljsko letalo shuttle, je pričakovala, da bo imela v dveh letih zgrajeno vsaj eno novo vesoljsko ladjo, če ne dveh. Ne glede na to, da ima Boeing kot ena od izbranih družb večdesetletne izkušnje v gradnji vesoljskih plovil, so se zadeve vlekle zaradi premalo sredstev. Ko je bil denar zagotovljen, pa so naleteli na tehnične težave. Te morajo zdaj odpraviti, saj gre za varnost astronavtov.Ni se še zgodilo, da ameriški astronavti ne bi potovali v vesolje z domačo vesoljsko ladjo. Če bi kdo v 60., 70. ali 80. letih izjavil, da bodo potovali z vesoljsko ladjo tekmeca, bi vzbudil le nejevero in posmeh. A prav to se je zgodilo: ZDA so za prevoz astronavtov odvisne od Rusije. Rusi pa so se naučili kapitalizma in ceno sedeža dvignili na kar 80 milijonov dolarjev. Nasa naj bi imela leta 2019 zagotovljenih še nekaj sedežev, so nekakšna rezerva, če z novima vesoljskima ladjama ne bi šlo vse po načrtu.