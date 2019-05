Slovenija zmagovalka! In to na račun Srbije in BiH

BEOGRAD – Po odločitvi Kosova, da uvede 100-odstotne carine na uvoz iz Srbije in BiH, je največ pridobila Slovenija. Za carine proti Srbiji in BiH se je kosovska vlada odločila zaradi njunega »negativnega odnosa do Kosova«. Ne Srbija ne BiH namreč ne priznavata državnosti Kosova, ki je neodvisnost razglasilo leta 2008. Sprva (od 6. novembra lani) so bile carinske dajatve na vse proizvode in izdelke iz teh dveh držav 10-odstotne, nekaj tednov kasneje pa jih je vlada v Prištini povečala na 100 odstotkov.

Velike izgube za Srbijo

Lani je Srbija na Kosovo izvozila za okoli 400 milijonov evrov blaga, uvozila pa za okoli 40 milijonov evrov. Po poročanju srbskih medijev je v sedmih mesecih izguba Srbije 300 milijonov evrov, Kosovu pa je to poglobilo revščino zaradi višjih cen.

Slovenija na plus 10 milijonov

Na račun visokih carin je po njihovih izračunih najbolj profitirala Slovenija. Primerjava izvoza lanskega in letošnjega februarja kaže, da je v tem obdobju, ko obstajajo carine, na Kosovo uvozila za 10 milijonov evrov več izdelkov in pridelkov. S povečanjem gospodarskega uvoza je Sloveniji sprva sledila Severna Makedonija (dvig za sedem milijonov evrov), največje presenečenje pa je Izrael. Slednji je izvoz na Kosovo močno dvignil, v času ko carin ni bilo, ga ni bilo niti med prvimi 10 izvozniki.



Na Kosovskem inštitutu za statistiko so sicer povedali, da je izvoz s Kosova narasel, da pa so zabeležili dvig cen domačih proizvodov.