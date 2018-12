Slovenca poleg vatikanske cerkve okrasila papežev balkon

Bazilika v rdečem, zelenem in zlatu

VATIKAN – Vatikanska bazilika sv. Petra je obiskovalce, ki so prišli k polnočnici, pričakala slavnostno okrašena. Med tistimi, ki so prispevali precejšen del vsakoletne dekoracije, sta bila Slovenca, mednarodno priznana floristka dr.iz Vrbenj pri Radovljici in strokovnjak za hortikulturoiz Kamnika.Sredi decembra sta v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah pokazala, kako poteka delo pri taki precej obsežni okrasitvi, nato pa sta se minuli petek odpravila na dobrih 800 kilometrov dolgo pot. V Vatikan že po tradiciji potujeta dvakrat na leto, za veliko noč in božič, tako da sta že stara znanca vatikanske vrtnarije.Tudi tokrat sta svoje delo opravila z odliko, kar so prav gotovo opazili obiskovalci bazilike sv. Petra in Vatikana, ki so se ob letošnjem prazniku rojstva Jezus Kristusa množično zgrnili v to majhno državo. Po vrnitvi v domovino je dr. Šegulova povedala, da so letos polovico časa delali v vrtnariji, drugo polovico pa v baziliki.Na znamenite Berninijeve stebre so pritrdili posebna lesena korita, v katera so nato položili božične zvezde v loncih. »Ker je delo potekalo tudi v nedeljo, je bila dekoracija okoli stebrov malce poenostavljena, je pa bilo prej več priprav z novimi lesenimi podlagami. Tokrat je bilo v vrtnariji v nedeljo, zadnji dan, ko se izdeluje dekoracija, manj vrtnarjev, in zaradi novega koncepta, uporabe lončnic okoli stebrov, je bilo veliko manj dela s pripravami posameznih vejic srebrne jelke. Vsako vejico je namreč treba na koncu očistiti iglic, poševno spodrezati in šele nato zapičiti v cvetličarsko gobo,« poudarja slovenska floristka.Pri letošnji okrasitvi bazilike je bilo nekaj novosti. »Zato je bila 10 metrov dolga dekoracija na glavnem oltarju narejena malce drugače, saj je bil osrednji del prevešajoč se in poudarjen z zlatim evkaliptusom, kot sem sama predlagala. Poudariti pa je treba, da je božična dekoracija veliko bolj tradicionalna kot velikonočna,« je dodala Šegulova.In kakšni so še sveži vtisi iz sosednje Italije? »Jutranji sprehodi po vatikanskih vrtovih do vrtnarije so nepozabni,« je povedala sogovornica. »Ko prestopiš mejo med turističnim Rimom, polnim vrveža, v spokojne mirne zelene vatikanske vrtove, stopiš v nov svet. Prvi dan je rahel dež opral rastline prahu, drugi dan pa je zelenje kar zažarelo v jutranji rosi. Pravo presenečenje so že cvetoče narcise in irisi, ki jih mi nismo vajeni v božičnem času.«Božično dekoracijo glavnega oltarja bazilike sv. Petra v Vatikanu so končali popoldne pred svetim večerom. »Z vatikanskim vrtnarji in italijansko floristkosmo znova uspešno opravili krasitev,« še pove Šegulova. »Za naju s Petrom Ribičem je bila to že šesta božična krasitev vatikanske cerkve. Letošnja dekoracija se je razlikovala od prejšnjih. Kot vedno je dekoracija pred kipom Matere božje izdelana iz belih vrtnic. Drugače pa se je tokrat uporabilo manj različnih materialov, tako da je okrasitev delovala bolj slovesno. Za osnovo smo uporabili srebrno jelko, zlati evkaliptus, zlate in naravne storže ter božje drevce, v veliki večini le kot vejice z rdečimi plodovi, drugače pa tudi z značilnimi bodičastimi zelenimi listi z belo obrobo. Dodali smo rdeče vrtnice in levkospermum, to je okrasna rastlina iz rodu protej, ki je bila strukturno in oblikovno vez med vrtnico, ki ima večji kompaktni okrogli temen cvet, in drobnimi svetlo rdečimi plodovi božjega drevca.«Pri izbiri materialov je vedno pomembna simbolika, pravi dr. Sabina Šegula: »Tokrat je bila božična zvezda v ospredju in je simbolizirala betlehemsko zvedo. Hkrati je simbol sreče, upanja, ljubezni in materinstva. Tradicionalno je vedno zelena osnova iz zimzelene srebrne jelke, ki je kot preostalo zimzeleno zelenje simbol večnosti. Zlata barva predstavlja sonce in večnost, medtem ko rdeča ljubezen in življenje.«S tem pa dela v Vatikanu za Sabino Šegula in Petra Ribiča še ni bilo konec. »Ko smo končali dekoracijo glavnega oltarja, smo naredili tudi okrasitev za balkon za papežev tradicionalni božični blagoslov mestu in svetu, urbi et orbi. Vesela sva, da se lahko v dneh bivanja in dela v Vatikanu druživa s prijatelji, narediva nekaj lepega, dobiva nepozabne izkušnje in doživetja ter se srečna vrneva domov. Zavedava se, da sva prispevala svoj delček k celotni božanski božični zgodbi,« je sklenila dr. Sabina Šegula.