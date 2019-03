Skrb vzbujajoče: v nekaj sekundah bi umrlo 70.000 ljudi

Gre za eno geološko najaktivnejših območij sveta. FOTO: Guliver/Cover Images

LIVINGSTON – Znanstveniki so prepričani, da bo nekega dne supervelikan pod ameriškim narodnim parkom Yellowstone ponovno izbruhnil, to pa bi lahko imelo katastrofalne posledice.Vulkan že nekaj časa kaže znake aktivnosti. Tla okoli vulkana se dvigujejo, 700 kilometrov dolga reka lave pa se dviguje proti površini. Gejzirji v Yellowstonu so vse aktivnejši, vse to pa bi lahko napovedovala izbruh vulkana, kakršnega ni bilo že več kot 630.000 let. Zadnji izbruh vulkana je bil sicer pred 70.000 leti, a je bil manjši. Večji izbruh pa bi lahko pomenil katastrofo za vse človeštvo.Znani fizikse je nedavno o morebitnih posledicah večjega izbruha vulkana slikovito izrazil, da bi »iztrgal drobovje iz ZDA«. Pojasnil je, da bi v ZDA namesto 50 ostalo le še 30 zveznih držav. Nekoliko je pomiril javnost s tem, ko je rekel, da bomo dobili opozorilo, če bo supervulkan izbruhnil, saj da bomo imeli nekaj tednov časa za evakuacijo. Če pa bi znake, da se vulkan pripravlja na izbruh ignorirali, bi bile posledice strašne; v območju 1, ki je v premeru 150 kilometrov od središča vulkana, bi takoj umrlo okoli 70.000 ljudi. V območju 2, ki se začne po 150 kilometrih, bi bila tla prekrita s 25 centimetrov debelo odejo lave, ki ima temperaturo 450 stopinj Celzija. Po območju 2 verjetnost preživetja narašča, po območju 6 pa bi bilo na kratki rok varno, na dolgi rok pa bi izbruh močno vplival na ves svet, saj bi ga pahnil v t. i. vulkansko zimo.