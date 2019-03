Škodljivost pametnih telefonov

Znanstveniki so nedavno izdali opozorilo, da pametni telefoni in tablice škodujejo razvoju otrok. Zgolj ena ura gledanja v zaslon na dan lahko močno poveča tveganje, da bodo postali tesnobni ali depresivni, poleg tega so manj radovedni, niso vztrajni in svojih nalog ne izpeljejo do konca, njihova čustvena stabilnost je prizadeta, močno se zmanjša njihov samonadzor. Te naprave najbolj ogrožajo najstnike, prizadet je lahko razvoj mladih možganov. Vse to potrjuje študija, ki sta jo izvedli univerzi v San Diegu in Georgia in v kateri so analizirali podatke več kot 40.000 otrok, starih med dvema in 17 leti. Izkazalo se je, da imajo tisti, ki preživijo več kot sedem ur na dan pred zasloni, dvakrat pogosteje depresijo in tesnobne občutke od tistih, ki to počnejo eno uro.



Po nekaterih ocenah tako odrasli kot otroci preživimo pred zasloni od pet do sedem ur v prostem času. Pripadniki tako imenovane facebook generacije ne pijejo več toliko alkohola, kot so ga pred desetimi leti, ne uživajo toliko drog in niso tako napadalni, so pa bolj nagnjeni k depresiji, debelosti in samopoškodovanju. Te spremembe pri vedenju 14-letnikov naj bi bile posledica družabnih medijev. Še bolj pretresljiv je podatek, da postajajo najbolj osamljena starostna skupina, celo bolj od upokojencev.