Škandal! Razigrani duhovnik med vožnjo snemal otroke

Razpustil cerkveni zbor, ker so pevci prestari

Hrvaški mediji so se razpisali o podravskem župniku. Na facebooku je namreč objavil videoposnetek, ki ga je posnel med vožnjo. Prikazuje šest otrok, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom.Posnetek je bil sicer objavljen dan pred začetkom šole na facebook profilu Reke Župe Presvetog Trojstva , a je v javnosti zakrožil šele te dni. Duhovnik je posnetek naslovil Z ministranti iz Ludberga. Mnoge je pogrelo, ker otroci poleg tega, da niso pripeti, med vožnjo tudi prepevajo hrvaško domoljubno pesem: »V boj, v boj ...«Po hrvaškem zakonu voznik ne sme uporabljati mobitela med vožnjo, razen če gre za prostoročno telefoniranje. Za tovrstno kršitev je na Hrvaškem kazen 68 evrov.Križanac je te dni na 'tapeti', ker je med mašo razpustil cerkveni zbor. Menda je to storil, ker so pevci prestari. »Javno se jim je zahvalil za sodelovanje in jim rekel, da na njih ne računa več, ker so prestari, širijo negativne vibracije in samo tračarijo. Poleg tega jim je tudi očital, ker njihovi otroci in družine ne hodijo v cerkev. Po njegovem ljudje, starejši od 60 let, ne smejo v zbor,« je za hrvaški medij povedala neka vernica.»Moram razmišljati o prihodnosti župnišča, zato bomo začeli z mlajšim zborom. Preprosto sem se moral zahvaliti dosedanjim članom zbora, poudaril njihove dobre lastnosti in tudi tisto, kar ni v redu,« je povedal župnik.Morda pa so na posnetku v avtomobilu ravno novi člani cerkvenega zborčka ...