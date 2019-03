Šok na Hrvaškem: metanje otrok z balkona primerjal s splavom

SPLIT, PAG – Po tragediji na Pagu, ko je v četrtekzjutraj zbudil svoje štiri otroke in jih še v pižamah vrgel enega za drugim z balkona, se je oglasil splitski mestni svetnikin šokiral javnost.Pauk, član desničarske stranke Neodvisni za Hrvaško, je na facebooku grozljivi dogodek na Pagu primerjal s splavom. »Kaj je levičarji, zgražate se, ko oče vrže štiri otroke z balkona z namenom, da jih ubije, in zahtevate smrtno kazen zanj, a ko mama naredi splav in pobije štiri otroke v maternici, temu rečete pravica do izbire in z vsem srcem podpirate uboj?! Levičarske zgube hinavske!« je zapisal ob fotografiji dojenčka. Tega zapisa na facebooku ni več.Pauk je prah s svojimi zapisi dvigoval že v preteklosti, nazadnje ko je pred tedni za napad na vaterpoliste Crvene zvezde v Splitu okrivil srbske športnike.Preberite še:Najhuje poškodovana izmed četverice otrok, sedemletna deklica, se je medtem zbudila in je pri zavesti. Deklica diha samostojno in komunicira z zdravniki. Še en dan bo ostala na intenzivni negi, nato pa jo bodo premestili na drug odelek, je povedal zdravnik iz zagrebške bolnišnice, kamor so jo po poslabšanju stanja prepeljali iz Zadra.V bolnišnici v Zadru pa lepo okrevajo trije njeni sorojenci. Strokovnjaki sicer menijoo, da bodo, tudi ko bodo fizične rane zaceljene, otroci imeli vse življenje psihološke travme zaradi groze, ki so jo prestali.