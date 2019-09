Sestavite si lahko svoj legendaren avto

Volkswagen je letos poleti v svoji mehiški tovarni v Puebli dokončno nehal proizvajati sodobnega hrošča (beetla), potem ko je šestnajst let prej z istega tekočega traku zapeljal še zadnji klasični hrošč.



Avtomobil, ki so ga v kar sedmih desetletjih izdelali v 21,5 milijona primerkih (za primerjavo: 20 letih so prodali le 500.000 beetlov), je ostal zapisan v zgodovino in v srca voznikov.



In prav nanje cilja danski Lego, ki v seriji Creator ponuja tudi kockaste replike legendarnih avtomobilov. Legov set 10252 prinaša natančen model Volkswagnovega klasičnega ljudskega avta, ki vsebuje 1167 kockic. Mojstrom je uspelo pričarati hroščevo obliko in glavne značilnosti: azurno modro barvo, zaobljene odbijače, ravno vetrobransko steklo, bele pokrove platišč, okrogle žaromete, logotip VW, rezervno kolo in avtentični štirivaljni zračno hlajeni motor in rezervoar. V notranjosti so bež sedeži, ki se preklopijo naprej, klasična armaturka in volan, na strehi pa še srf in hladilna torba. Dodali so celo štiri različne registrske tablice. Hrošč v slovenskih spletnih trgovinah stane od 85 do 100 evrov, meri pa 15 x 29 x 11 centimetrov.