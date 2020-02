Šest otrok živi popolnoma samih: oče v zaporu, mama jih je zapustila

Iz Novega Kozjaka prihaja srce parajoča zgodba. Otroci, stari od tri do 15 let, morajo zase skrbeti sami, poroča srbski Kurir. Najstarejši Stevan opravlja fizična dela, da nahrani pet lačnih ust. Sanja pri enajstih letih kuha, pere, pospravlja in skrbi za mlajše sestrice. Da zasluži kakšen evro, seka tudi drva.



Nesrečne otroke je mama zapustila in odšla z drugim moškim, oče pa je v zaporu. Stevan obožuje nogomet, a nima časa za igro. Sanja si želi mobilni telefon, a nima niti stacionarnega. Triletni dvojčici nimata igrač. Šesterici velikokrat zmanjka tudi hrane. Otroci so novinarjem povedali, da jih mama včasih obišče za vikend. Takrat svoji 11-letni hčerki pomaga pri gospodinjskih opravilih. Ko dobijo socialno pomoč, se najstnici odpravita po osnovne življenjske potrebščine: kruh in mleko ter nekaj mesa. CSD je o primeru obveščen Otroci živijo v neustreznih življenjskih razmerah. Hiša je zapuščena, velikokrat so prehlajeni. Javnost se sprašuje, kako lahko pristojne službe dovoljujejo, da so otroci že osem mesecev prepuščeni sami sebi. Kot je za Kurir pojasnil predstavnik centra za socialno delo Zoran Prebiračević, so s primerom seznanjeni. Socialna služba naj bi z mamo že večkrat vzpostavila stik, ta pa naj bi jim vsakič zagotovila, da se bo vrnila k otrokom. Ker se to ni zgodilo, so jo kazensko ovadili.



»Imamo resno težavo. Žal nam je, da se tožilstvo ne odziva hitreje. Tukaj je pod vprašajem prihodnost otrok. Dali bomo vse od sebe, da jim najdemo rejnike,« je zagotovil Prebiračević, ki dodaja, da se bo to najverjetneje zgodilo.