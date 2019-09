Sedemletnik zaslužil 20 milijonov

Šestnajstletni Kyle Giersdorf je za zmago v igranju igre fortnite dobil slabe tri milijone evrov.

LONDON – Britanska organizacija, ki spremlja obnašanje otrok na spletu, je sestavila seznam največjih zaslužkarjev med otroškimi influencerji, nanj pa so vključili otroke z vseh koncev sveta. Na spletu namreč niso le odrasli tisti, ki z objavami služijo visoke zneske, tudi najmlajši so s svojimi simpatičnimi objavami postali milijonarji. In najbogatejši med njimi je, sedemletni deček, ki na kanalu youtube ocenjuje igrače, do zdaj pa je s tem zaslužil že 20 milijonov evrov.Na drugem mestu je 16-letni, ki je svojo ljubezen do računalniških iger dobro unovčil, saj svoje napotke in trike deli s svojimi sledilci na youtubu, letos pa je zmagal tudi na svetovnem prvenstvu v igranju igre fortnite ter v žep pospravil slabe tri milijone evrov, kar je bilo dovolj, da se je uvrstil na drugo mesto lestvice. Med najmlajšimi milijonarji, ki služijo z objavami na spletu, pa sta dvojčkain, ki imata, kljub temu da štejeta komaj tri leta, na banki že okrogel milijon evrov.Seveda fotografij ne objavljata sama, ampak jima pri karieri pomagajo starši, predvsem mama, zaradi česar so jo že velikokrat imeli v zobeh tisti, ki menijo, da je tovrstno početje pravzaprav zgolj moderna oblika izkoriščanja otrok. A starši mladih vplivnežev se s tem ne strinjajo.»V nič ga nisva silila. Tri leta je bil star, ko je prišel do mene in me vprašal, zakaj ga ni na youtubu, če pa so tam vsi otroci. In tako smo se odločili, da ustvarimo svoj kanal, na katerem bo Ryan počel, kar ima rad – govoril o svojih najljubših igrah,« je o začetkih kariere svojega sina dejala, ki v tem ne vidi prav nič slabega. »Ko tega ne bo več hotel početi, bo pač nehal, v nič ga ne silimo,« še dodaja.