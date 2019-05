Sedem let čakal na lastnika

Kuža se seli s Havajev.

Brad je zelo prikupen mešanček z avstralskim ovčarjem. Klub temu njegova življenjska pot ni bila preprosta. Večkrat so ga posvojili novi lastniki, a se je vedno vrnil v zavetišče Oahu SPCA na Havajih. »Potrebuje veliko prostora za gibanje, vadba ga osrečuje in ohranja pri dobrem zdravju,« je povedala vodja zavetiščaNoben prejšnji lastnik mu ni mogel ponuditi dovolj prostora, zato je v zavetišču živel dolgih sedem let. A na začetku letošnjega leta se mu je nasmehnila sreča, ko se je v zavetišču ustavil parček iz Michigana. »Med ogledom naših prostorov sta opazila žalostnega in nekoliko debelušnega kužka, našega Brada. Ženska me je vprašala, ali bi lahko z njim preživela nekaj časa, to je bilo vse, kar je potrebovala.se je v hipu zaljubila v njegov prikupni obraz,« je povedala Ashley.»Potem ko je slišala njegovo zgodbo, da so ga neprestano vračali, se je odločila, da ga odpelje.« Pred njegovim odhodom je potekala dobrodelna akcija zbiranja sredstev za potovanje.