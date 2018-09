Šarcu dihajo za ovratnik, policisti oživili stavko

LJUBLJANA – »Stavka v policiji in na MNZ, ki se je začela 12. februarja ob 7.00 in katere aktivnosti so bile zaradi odstopa predsednika prejšnje vlade Mira Cerarja do formiranja nove vlade zmanjšane na minimum, se bo v polnem obsegu ponovno začela izvajati v ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 7.00 na območju celotne države.« To je z dopisom, pod katerim sta podpisana generalni sekretar Sindikata policistov Slovenije Sebastijan Korošec in predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Radivoj Uroševič, sporočil policijski stavkovni odbor. Sindikat: Stavka bo plačana Povod za napoved stavke je enostranski poseg vlade v pravice, pridobljene s stavkovnim sporazumom z dne 2. 6. 2016: »Vlada ob lanskem podpisu aneksa številka tri h KPDU namreč ni pridobila soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov sporazuma iz leta 2016, zaradi česar smo danes ponovno priče popolnemu razvrednotenju poklica policista.« Vlada, tako stavkovni odbor, ni izpolnila nekaterih preostalih določb omenjenega sporazuma, zaradi česar je stavka plačana za vse stavkajoče. Deset dni V času do formiranja nove vlade je bil obseg stavkovnih aktivnosti zmanjšan na minimum na način, da delovni prostori in vozila še naprej ostajajo označeni s plakati »stavka«. PSS je po formiranju nove vlade na premierja Marjana Šarca naslovil zahtevo, da aktivno pristopi k reševanju stavkovnih zahtev. Vlada je imela na voljo deset dni. Ker odgovora v danem roku ni bilo, se stavka v polnem obsegu ponovno začne izvajati v ponedeljek. Sindikat napoveduje, da bo stavka verjetno dolgotrajna, hkrati pa izpostavlja, da je usmerjena izključno proti vladi. Pomirjajo še, da bo kljub stavki poskrbljeno za varnost ljudi in njihovega premoženja.