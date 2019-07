S prevrnjene jadrnice rešili nekdanjega predsednika

BERLIN – V Baltskem morju blizu mesta Wustrow se je v petek prevrnila manjša jadrnica, na kateri je bil nekdanji nemški predsednik Joachim Gauck.



Posredovali so reševalci nemške službe za reševanje. Po besedah njegovega predstavnika za stike z javnostjo se 79-letni Gauck v nesreči ni poškodoval.



Reševalci so pojasnili, da se je jadrnica prevrnila v plitvini, posejani s trsjem, kjer je voda globoka le 90 centimetrov. K nezgodi je pripomogel tudi močan sunek vetra.



Jadrnico je iz vode potegnil čoln nemške službe za iskanje in reševanje, katere pokrovitelj je bil včasih prav Gauck. »Zdaj je nekdanji predsednik lahko na svoji koži izkusil našo pripravljenost na ukrepanje,« so v službi navedli v izjavi za medije. Gauck je bil nemški predsednik med 2012 in 2017.