Rodila je šest kilogramov težkega otroka

TEXAS CITY – Američanka Jennifer Medlock je v Arlingtonu v zvezni državi Teksas ta mesec rodila 6,4 kilograma težkega otroka. Zdravstveno stanje matere in sina Alija je dobro, poročajo ameriški mediji.



Medlockova je za ameriški portal USA Today povedala, da je pričakovala, da bo novorojenček tehtal približno 4,5 kilograma, kot je ob rojstvu njena zdaj dveletna hči. Bila je šokirana, ko so ji zdravniki povedali Alijevo težo. »Nisva pričakovala, da bo imel šest kilogramov. Nihče ni,« je dejala.



Rodila ga je 12. decembra s carskim rezom, takoj zatem pa so dečka zaradi nizke ravni krvnega sladkorja in rdečih krvničk, kar je bilo posledica njegove velikosti, sprejeli na intenzivno nego. Njegovo zdravstveno stanje se je hitro izboljšalo in domov sta lahko z mamo odšla teden dni kasneje.



Ali je najtežji novorojenček, ki se je do zdaj rodil v tej porodnišnici v Arlingtonu.