Robota bosta skakala po asteroidu

Japonski znanstveniki so navdušeni nad uspehom sonde. FOTO: AFP

Senca sonde na površju asteroida FOTO: AP

Prva fotografija s površja asteroida FOTO: AP

TOKIO – Japonska robota sta navdušila znanstvenike, potem ko sta poslala prve fotografije z asteroida, na katerem sta pristala. Na Rjuguju sta pristala v soboto, dan za tem, ko sta zapustila sondo Hajabusa2 (hajabusa v japonščini pomeni sokol), kar je že potrdila Japonska agencija za raziskovanje vesolja (JAXA). Prve fotografije s površja asteroida so morale do Zemlje prepotovati 280 milijonov kilometrov. Na njih lahko prepoznamo razbrazdano površino.Osnovno poslanstvo robotskih roverjev je, da proučujeta izvor našega sončnega sistema. To bodo prva opazovanja gibljivih robotov na površju asteroida v zgodovini človeštva. »Oba roverja normalno delujeta in že raziskujeta površje Rjuguja,« so pojasnili pri JAXA.Glede na to, da ima zelo majhno gravitacijo, se bosta robota premikati tako, da bosta skakala po površini. Odrinila se bosta do 15 metrov visoko in ostala v zraku do 15 minut, v tem času pa premerila fizikalne lastnosti asteroida. »Zelo sem ponosen, da smo razvili novo metodo raziskovanja majhnih vesoljskih teles,« je povedal vodja projektaSpomnimo se, da se že leta 2005 poskušali na asteroid spraviti rover, a jim je takrat spodletelo. Hajabusa 2 bo prihodnji mesec v asteroid izstrelila dvokilogramski bakreni naboj, da bi na njegovi površini ustvarili krater. Iz njega bodo nabrali material, ki že več tisočletij ni bil izpostavljen vetru ali radiaciji. Upajo, da bodo našli odgovore o začetku življenja na našem planetu, saj je več hipotez o tem, da je prišlo iz vesolja.Sonda Hajabusa 2 bo na površje asteroida spustila tudi nemško-francosko pristajalno vozilo Mascot, ki bo še dodatno proučilo površje. Hajabusa 2 je velika kot večji hladilnik in opremljena s sončnimi celicami. V vesolje je poletela decembra 2014, na Zemljo se bo z vzorci vrnila leta 2020.