Ribe deževale z neba, nad oceani leteli trikotniki

Charles Hoy Fort je zaslovel s Knjigo prekletih, nato je napisal še tri. FOTO: Wikipedia

Naslovnica Knjige prekletih FOTO: Wikipedia

Knjiga prekletih je kot poljudnoznanstveno in špekulativno literarno delo izšlo leta 1919. Napisal jo je takrat neznani pisec, v njej pa opisuje različne vrste nenavadnih, skrivnostnih, nepojasnjenih in tudi nerazložljivih dogodkov in pojavov, od neznanih letečih predmetov in padcev nenavadnih reči z neba do obstoja mitoloških bitij, nepojasnjenih izginotij ljudi in drugih nerazložljivih fenomenov.Knjiga prekletih velja za prvo knjigo žanra, ki se danes imenuje anomalistika oziroma forteana po Fortu. Prekleto v naslovu se nanaša na zbirko pojavov in dogodkov, ki jih je znanost izključila, ker jih ni znala pojasniti z znanstvenimi principi in metodami. Fort ni pozabil okrcati znanstvenikov zaradi ozkogledosti, ki jo je primerjal kar z dogmami fundamentalistov, spoznal je tudi, da je znanost postala nova religija.V knjigi avtor navaja primere nenavadnega žarjenja neba, ki so ga opazili ljudje po vsem svetu, povezano pa naj bi bilo z izbruhom vulkana Krakatoa leta 1883. Fort trdi, da se je pojavilo več mesecev pred izbruhom, znanstveniki pa ga niso znali pojasniti in so izbruh prikladno izkoristili kot vzrok za pojav, vendar tega časovnica ni podpirala. Forta so osupnili padci rib, žab in drugih nenavadnih reči z neba ter nenavadni kamni, ti naj bi z neba padali ob nevihtah z grmenjem. Piše tudi o obstoju velikanov, katerih dokaz naj bi bile ogromne sekire, ki so jih našli ponekod po svetu. Fort piše tudi o obstoju škratov, palčkov in podobnih malih bitij, na kratko se dotakne poltergeistov, to so duhovi, ki po domovih razmetavajo reči in zganjajo hrup. Seveda ni mogel mimo različnih nebesnih pojavov, ki jih danes poznamo pod skupnim imenom neznani leteči predmeti (NLP). V knjigi navaja pomorščake, ki so konec 19. stoletja nad oceani večkrat opazili nenavadne leteče trikotnike. Dodati velja, da je Knjiga prekletih izšla več desetletij, preden je pilotzačel opazovati t. i. leteče krožnike pri gori Mount Rainer.Fort je bralcem ponudil tudi razlago za padce nenavadnih reči z neba ter NLP, in sicer so po njegovem mnenju vsi prišli s posebnega območja nad zemljo, znanega tudi pod imenom morje Super-Sargasso. V dimenzijo, kamor izginejo izgubljene reči, izmislil pa si jo je prav Fort. Ta je pozneje napisal še tri knjige, zadnjo tako rekoč na smrtni postelji. Še med njegovim življenjem je bilo ustanovljeno Forteansko društvo, katerega delo zdaj nadaljuje več različnih organizacij.