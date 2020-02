Reševanje s kužne ladje: Američane bodo evakuirali

REUTERS Zdravi Američani bodo lahko kmalu zapustili ladjo. FOTO: Kyodo Reuters

Ameriška vlada je pripravila vse potrebno, da s turistične ladje Diamond Princess evakuira svoje državljane. Med potniki, ki so zaradi koronavirusa ujeti na ladji že vse od začetka februarja, je tudi šest Slovencev, ki naj bi bili ves čas v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Tokiu.Ameriške oblasti nameravajo evakuirati 380 Američanov že v nedeljo zjutraj. Potniki, ki bodo pred vkrcanjem imeli temperaturo, ki bodo kašljali ali imeli katere druge simptome, na letalo ne bodo smeli, poroča Wall Street Journal.Po vrnitvi v ZDA potnike čakajo temeljiti zdravniški pregledi, v karanteni pa bodo še vsaj dva tedna. Letalo naj bi pristalo v bazi Travis v Kaliforniji, kjer so tudi drugi Američani, ki so pripotovali iz Vuhana. Kljub temu tistih, ki so že v Kaliforniji, in tistih, ki jih bodo iz Jokohame še pripeljali, ne bodo pomešali. Namestili jih bodo v povsem drug objekt, da zagotovijo večjo varnost.