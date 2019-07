Rekordna vročina po Evropi, a najhujše šele prihaja

Pet smrti na okvarjenem vlaku

Katedrala Notre Dame bi se lahko zrušila



Arhitekt Philippe Villeneuve je opozoril, da bi se zaradi velike vročine lahko zrušil stolp katedrale Notre Dame. »Zelo sem zaskrbljen. Po požaru je katedrala v veliki nevarnosti, da se zruši,« je povedal za CNN.

Oranžno opozorilo



Zaradi vročine so vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) prižgali oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Do vključno sobote bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, opozarjajo.



Vročina naj bi konec tedna nekoliko popustila.



Novi rekordi

Vremenoslovci pričakujejo, da bodo temperature v velikem delu zahodne Evrope danes ponovno dosegle rekorde vrednosti na vrhuncu drugega vročinskega vala v le enem mesecu.Po poročanju tujih medijev je za sever Francije izdan rdeči alarm. V Parizu naj bi se živo srebro dvignilo do kar 41 stopinj Celzija. V Veliki Britaniji pričakujejo temperature okoli 39 stopinj. Strojevodjem so svetovali naj vozijo vlake počasneje, da bi s tem zmanjšali možnost ukrivljanja tračnic zaradi visokih temperatur.Belgijski, nemški in nizozemski temperaturni rekordi bi se danes lahko ponovno spremenili. »Klimatske spremembe so povečale možnost za pojav in intenzivnost toplotnih udarov po vsej Evropi,« so sporočili iz britanskega državnega meteorološkega zavoda.V sredo se je vlak Eurostar na poti iz Belgije proti Londonu pokvaril, potniki pa so bili nekaj časa ujeti. Francoski mediji poročajo, da je verjetno zaradi toplotnega udara na vlaku umrlo pet ljudi. Oblasti so prižgale rdeči alarm.Najnovejši toplotni udar primerjajo s tistim iz leta 2003, ko je življenje menda izgubilo 15.000 ljudi, piše AFP. Francoska prestolnica se je odločila za varnosti ukrep, ki predvideva odpiranje dvoran za osvežitev v javnih objektih in postavitev začasnih javnih pitnikov in razpršilnikov vlage.V Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem so v sredo zabeležili najvišje temperature v zgodovini merjenja – 39,9, 40,5 in 39,3 stopinje Celzija.Za danes meteorologi pričakujejo, da bodo temperature popoldne še poskočile. Na jugovzhodu Nizozemske pričakujejo rekordnih 40 stopinj Celzija. Prav toliko jih pričakujejo danes v osrednji in severni Italiji.Slovenijo vročinski val ne bo zajel v pravem pomenu, saj bo tokrat prizanesel osrednji in južni Evropi.