Razvajeni deček klical policijo, ker ni dobil pravega darila

BREMEN – Devetletni deček iz kraja Zetel na severozahodu Nemčije je na božični dan poklical policijo, ker mu Božiček ni prinesel daril, ki jih je zapisal v pismu temu dobremu možu. Policisti so prišli k njemu domov in razrešili družinski spor, ki je nastal. Deček je bil močno razočaran in jezen, ker pod smrečico ni našel daril, ki si jih je zaželel, zaradi česar je poklical interventno številko.



Ker je bil miren dan, so se policisti odločili, da odidejo k fantu domov. Tam so se pretvarjali, da povsem resno obravnavajo primer. Primerjali so seznam želja in darila ter potrdili, da želje niso bile uresničene. Uspešno so zgladili tudi družinski spor. Nezadovoljneža jim je namreč uspelo prepričati, da je Božiček verjetno njegovo pismo zamenjal s pismom nekega drugega otroka.