Razkrite šokantne podrobnosti o izginotju Maddie: Živa je

Nekatere pogrešane našli po več kot 15 letih

Policist, ki se ukvarja s področjem zaščite otrok, vztraja, da bodo primer izginotja, ki je izginila pred 12 leti, zagotovo rešen v kratkem. Ta teden prihaja premiera dokumentarnega filma The Disappearance of Madeleine McCann (Izginotje Madeleine McCann), v katerem je sodelovalo 40 strokovnjakov oziroma ljudi, ki so bili vpleteni v ta skrivnostni primer. Večina sodelujočih v filmu, prepričana, da je bila Maddie ugrabljena in da so jo trgovci z ljudmi odpeljali v drugo državo.Film, ki je nastajal dve leti, prinaša novo upanje za družino McCann. Policisti so namreč odločeni, da bodo 12-letnemu primeru končno prišli do dna. »Prepričan sem, da bomo kmalu odkrili, kaj se je zgodilo z Madeleine McCann,« je v filmu med drugim dejal policist Gamble, saj da je tehnologija izredno napredovala, kar pa naj bi jim občutno olajšalo iskanje.V dokumentarnem filmu vpleteni trdijo tudi, da je Maddie zagotovo živa, saj ima za trgovce z ljudmi belopolta britanska deklica precej visoko vrednost, zato so zanjo lahko dobili veliko denarja. V filmu navajajo več primerov, ko so oblasti izginule otroke našli žive šele po 15 in več letih, zato upanje, da bodo Maddie našli živo, še vedno pri mnogih ostaja.​Spomnimo. Takrat triletna Madeleine je 3. maja 2007 med spanjem izginila iz počitniškega naselja v Prai da Luz na Portugalskem, medtem ko so bili starši na večerji s prijatelji.