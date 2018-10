Prvo nogavico spletli Egipčani

Starodavni Egipčani so izumili pletene nogavice.

LONDON – Vse kaže, da so bili starodavni Egipčani veliko bolj modno ozaveščeni, kot smo doslej predvidevali, med njihove največje šibkosti naj bi spadale črtaste nogavice. Znanstveniki Britanskega muzeja so z novo tehnologijo skeniranja analizirali otroške nogavice, ki so jih našli na starodavnem smetišču mesta Antinoupolis, ki je bilo del rimljanskega Egipta približno 300 let pred našim štetjem. Odkrili so rdečo, modro in rumeno barvo, za njihovo izdelavo so uporabili posebne tehnike barvanja in pletenja.Nogavica je bila narejena za levo nogo otroka, palec je bil ločen od drugih štirih prstov. Uporabili so šest ali sedem različnih barv. Številne nogavice iz starega Egipta so bile izdelane podobno, v glavnem iz volne in živih barv. Uspešnost skeniranja je dala raziskovalcem zalet, zdaj bi radi na takšen način pregledali tudi druge starodavne tkanine in razkrili barvitost pozabljene civilizacije.Nogavico so izkopali na najdišču, ki ga je v letih 1913 in 1914 vodil angleški papirolog. Našli so dva odlično ohranjena primerka egipčanskih nogavic, poleg otroške še eno večjo za odraslo osebo. Verjetno jih uporabljamo vse od kamene dobe, vendar so bile prve narejene iz krzna in živalske kože, Egipčani pa so izdelali prve pletene.