Prvič v zgodovini: vrednost zahodnoteksaške nafte pod ničlo

Terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto z dobavo v maju so na borzi v New Yorku danes strmoglavile in prvič v zgodovini upadle pod ničlo. Zaloge nafte v ZDA so se namreč povečale, povpraševanje pa je tako majhno, da kupcev za nafto praktično ni. Prodajalci imajo ob tem za prodajo majskih terminskih pogodb le še en dan časa.



Cena za 159-litrski sod se je ob koncu trgovanja oblikovala pri –37,63 dolarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški trg je nasičen z zalogami nafte, povpraševanje pa upada zaradi ukrepov za zajezitev širjenja pandemije sars-cov-2.



Ameriške vlagatelje je sprva pretreslo, ko so majske terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto danes pristale pri 10,01 dolarja, kar je predstavljalo najnižjo vrednost po letu 1986, vendar pa se upadanje tam še ni ustavilo.



Pozneje je cena prvič v zgodovini, odkar se z zahodnoteksaško lahko nafto trguje v New Yorku, upadla pod pet dolarjev, nato pa je še dalje padala in prvič dosegla negativno raven. Terminske pogodbe za junij so bile ob koncu trgovanja višje, in sicer pri 22 dolarjih za sod.