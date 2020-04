Prvič po začetku epidemije dobre novice iz Italije

V Italiji je danes prvič od začetka epidemije število trenutno okuženih z novim koronavirusom upadlo v primerjavi s številom predhodnega dne.



Po navedbah italijanske civilne zaščite se zaradi virusa bodisi zdravi v bolnišnicah bodisi okreva doma skupno 108.237 ljudi, kar je 20 manj kot v nedeljo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V Španiji prvič v enem mesecu manj kot 400 mrtvih V zadnjih 24 urah je zaradi covida-19 v Španiji umrlo 399 ljudi. To je najmanjši dnevni porast žrtev v štirih tednih, je danes sporočila vlada. Izpostavili so, da je to prvič v štirih tednih, da je covid-19 na dnevni ravni zahteval manj kot 400 življenj.



Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je doseglo 200.210. S tem je Španija po ZDA druga država z največ potrjenimi okužbami na svetu pred Italijo. Po številu smrtnih žrtev – zaradi covida-19 je v Španiji do zdaj umrlo skupno 20.852 ljudi – je tretja po ZDA in Italiji.