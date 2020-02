Prvi pasji terminal na svetu

Pred poletom se olajšajo in zadremajo

Pred napornim potovanjem se olajšajo ob posebnem stebru.

Razkošno letališče Itami je prvo na svetu, ki se ponaša s posebnim pasjim terminalom.

Potovanja, predvsem z letalom, so lahko za hišne ljubljence velik vir stresa, za njihove lastnike pa izjemen izziv. Na japonskem letališču v Osaki so zato za najpogostejše živalske potnike pripravili poseben prostor zunaj terminala, kjer se lahko štirinožni prijatelji sprostijo, napijejo in olajšajo.Pravo udobje na prostem psom namreč pomaga premagovati potovalni nemir, lastniki pa so nadvse zadovoljni, da lahko njihovi spremljevalci dostojanstveno opravijo potrebo ob za to namenjenih stebrih, na zraku, in se tako olajšajo pred vkrcanjem na letalo.In ne le to, kdor želi, lahko svojega ljubljenca oprha oziroma osveži pred poletom, živali se lahko odžejajo v lično urejenih pitnikih. In zadremajo na udobnih klopcah, so ponosni na sodobnem in razkošnem letališču Itami, prvem na svetu, ki se zdaj ponaša s posebnim pasjim terminalom.Mimogrede, vodstvo mednarodnega letališča, ki je v lasti družbe Kansai Airports, je pokazalo razumevanje tudi do psov pomočnikov, ki lahko svoje potrebe opravljajo v posebnem kotičku, urejenem v prostoru za invalide, kamor spremljajo svoje gibalno ovirane gospodarje.Poseben pasji terminal bodo sicer odprli konec meseca, ob novici pa so številni lastniki psov, ki radi potujejo v družbi svojih štirinožnih prijateljev, izrazili veliko navdušenje.