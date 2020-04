Provokacija, da te kap: v Srbiji nažigal ustaške pesmi in izobesil šahovnico

Prebivalci Subotice niso mogli verjeti svojim ušesom; eden izmed njihovih someščanov je – in to prav na pravoslavno veliko noč – na svojem balkonu izobesil veliko hrvaško zastavo in na glas poslušal nacionalistične pesmi, med drugim pevca Marka Perkovića - Thompsona, ki je znan po poveličevanju ustaštva.



Glede na to, da v Srbiji zaradi epidemije novega koronavirusa velja policijska ura, je Subotičan verjetno pričakoval, da bo njegova provokacija trajala dolgo, a se je policija hitro odzvala, umaknila zastavo, moškega pa aretirala. Izkazalo se je, da gre za 51-letnega I. M., ki ga čaka obisk pri sodniku zaradi obtožb o izzivanju nacionalne, rasne in verske nestrpnosti. Moški naj bi bil sicer star znanec policije in ima za seboj incidentov, povezanih z nacionalizmom.



Številni prebivalci Subotice so prepričani, da je šlo za namerno provokacijo I. M., drugi pa so globoko prizadeti, nekateri pa mirijo situacijo, češ da gre za nepremišljeno potezo ene osebe, katere dejanje ne sme vplivati na odnos do Hrvatov.