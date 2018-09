Priprave na zabavo

Redke dame se tako veselijo staranja in srečanja z abrahamom kot Salome. V teh dneh je polno zaposlena s pripravami na nepozabno zabavo, ki jo bo za svoj 50. rojstni dan organizirala v ljubljanskem klubu Cvetličarna. Da bo večer popoln, bo v petek, 23. novembra, na večer prišla tudi njena družina z Raba, kar v gostiteljici vzbuja posebna čustva. »Še nikoli me niso videli nastopati, zato jih bom dan prej povabila na glasbeno komedijo Menopavza, ki jo z igralkami, režiserko in preostalo ekipo že pridno pripravljamo. Čaka me torej delovna jesen, polna lepih trenutkov, za katere se lahko iz srca zahvalim mojim dragim prijateljem. Ti mi pomagajo, da bom na svoj okrogli jubilej življenja, 30. obletnico kariere in 10. obletnico novega rojstva videti popolno. Obleke mi je kreiral izjemen Alan Hranitelj, nakit je delo odlične Eve Breznikar, ki ustvarja za lastno znamko Evil Eve, promocijske fotografije pa so nastale v studiu spretne Nina Žnideršič,« nam je povedala Salome in nas povabila, da se ji pridružimo ob plesnih house ritmih in nastopu priljubljenih slovenskih div.

T. M., foto Nina Žnideršič