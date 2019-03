Prijeli Turka, ki naj bi streljal na tramvaju

UTRECHT – Nizozemska policija je aretirala osumljenca za napad v Utrechtu. Po streljanja na potnike v tramvaju, v katerem so umrli najmanj trije ljudje, devet pa je ranjenih, je policija iskala 37-letnega Gökmana Tanisa, sicer rojenega v Turčiji. Na twitterju je objavila fotografijo bradatega moškega na tramvaju.



Policija je meščane pozvala, naj se Tanisu ne približujejo. Tanis je star znanec policije, viri pa so za turški BBC povedali, da so ga v preteklosti aretirali tudi zaradi suma, da ima povezave z Islamsko državo.



Po napadu so zavladale izredne razmere, policija je sprožila lov na strelca. Patem ko so Tanisa prijeli, so stopnjo nevarnosti znižali. Oblasti sumijo, da je šlo za teroristični napad. Po poročanju nekaterih medijev pa je šlo za družinski spor. Prav tako ni znano, ali je deloval sam.