Prihaja nočna mora: »Če ne boste pobegnili zdaj, bo po vas«

REUTERS Priprave na orkan Florence. FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

REUTERS/NASA Orkan Florence posnet z Mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Nasa, Reuters

SEVERNA KAROLINA – Eden najhujših orkanov vseh časov bo udaril ob vzhodno obalo Združenih držav Amerike, zato oblasti pozivajo prebivalce, naj zapustijo svoje domove. »Če ne boste pobegnili zdaj, boste ogrozili svoje življenje,« opozarjajo.»Odidite zdaj! Ne čakajte, da začne pihati in deževati,« je prebivalce pozval guverner Severne Karoline. Orkan Florence bo po predvidevanjih udaril danes. Ameriški nacionalni center za orkane je sporočil, da ogromen orkan Florence, ki se z Atlantika vali proti vzhodni obali ZDA, zdaj ogroža že deset milijonov ljudi. Vremenoslovci niso prepričani, kje natančno bo udaril ob kopno – v Severni ali Južni Karolini ali celo Georgii, ki je prav tako razglasila izredne razmere kot obe Karolini in Virginija. Najverjetneje naj bi prispel na kopno nekje med Južno in Severno Karolino v petek proti večeru, nato pa se pomaknil naprej na celino in povzročil obsežne poplave.Policija je v Severni in Južni Karolini že uvedla 24-urno policijsko uro, promet na tem območju ni več dovoljen. Reševalci ljudem, ki bodo ostali v svojih domovih, ne bodo mogli pomagati.»Pazite, Amerika! Hurikan Florence je tako gromozanski, da ga lahko ujamemo le s širokokotnim objektivom, 400 kilometrov oddaljenim, na vesoljski postaji. Pripravite se na vzhodni obali. To ni šala, nočna mora prihaja,« je zapisal na twitterjuter objavil posnetek t. i. očesa orkana.Orkan je sicer izgubil nekaj svoje moči, hitrost vetra je z 225 kilometrov na uro upadla na 175, saj je s četrte stopnje najprej v sredo zvečer oslabel v tretjo, nato pa danes v drugo.