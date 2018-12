Pri sosedih bodo zvišali cestnine

DUNAJ, BERLIN – S 1. januarjem bodo v Nemčiji zvišali cestnine, ki jih morajo za vožnjo po tamkajšnjih avtocestah in državnih cestah plačevati vozniki tovornjakov. Pri tem bodo v zahtevani znesek prvič všteli tudi stroške onesnaževanja s hrupom, ki ga povzročajo težka vozila. Cestnine pa bodo zvišali tudi v nekaterih drugih državah v soseščini.



Višina cestnine za tovorna vozila bo v Nemčiji po novem odvisna tudi od mase tovornjaka, saj težja vozila bolj obremenjujejo cestišče. Razdelili jih bodo v tri razrede (z najvišjo dovoljeno maso od 7,5 do 11,99 tone, od 12 do 18 ton ter nad 18 ton), pri čemer se bo v zadnjem razredu upoštevalo še število osi. Pristojbine za uporabo cest v Nemčiji ni treba plačevati električnim tovornim vozilom, do konca leta 2020 pa tudi ne tistim na plinski pogon. Računajo na 7,2 milijarde evrov letno Nemška vlada si po podražitvi obeta letne prihodke od cestninjenja tovornjakov v višini 7,2 milijarde evrov letno, torej 2,5 milijarde evrov več kot doslej. Že julija letos se stroški transporta v Nemčiji zvišali, saj se je obveznost plačevanja cestnine razširila na celotno omrežje državnih cest. Pred tem so jo obračunavali le na avtocestah in delu državnih cest.



Na Madžarskem so zneski, ki jih za uporabo tamkajšnjih avtocest plačujejo vozniki tovornih vozil, že tri leta nespremenjeni. Zdaj se je vlada odločila, da se bodo cestnine zvišale 1. januarja 2019, in sicer bo po podatkih ministrstva za inovacije in tehnologijo zvišanje v povprečju 5,8-odstotno. Ob tem pa bo ukrep še posebej prizadel vozila z do okolja bolj neprijaznimi motorji euro 3 in euro 4, saj bodo lahko plačevala celo do 32 odstotkov več. Na Nizozemskem cestnina leta 2023? Podražitev se obeta tudi v Avstriji. Avstrijski upravljavec avtocest Asfinag bo s 1. januarjem cestnine za tovorna vozila in avtobuse zvišal za 2,2 odstotka, kolikor je znašala rast harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin v letu 2017. Za vozila z okoljsko ustreznejšim motorjem euro 6, ki jih je na avstrijskih cestah vse več, bodo še naprej veljali popusti.



O uvedbi cestnin za tovornjake razmišljajo tudi na Nizozemskem. Vlada se je pred kratkim dogovorila, da bi lahko cestnino za tovorna vozila z najvišjo dovoljeno maso 3,5 tone na vseh avtocestah, pa tudi na številnih regionalnih in lokalnih cestah uvedli z letom 2023.