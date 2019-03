Premikanje ure le še naslednje leto?

BRUSELJ – Konec meseca bomo premaknili uro na poletni čas, kar pa bi bil lahko eden zadnjih premikov urinih kazalcev. Pristojni odbor Evropskega parlamenta je namreč sprejel predlog, da bi v EU premikanje ure ukinili leta 2021, države članice pa se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas. Za ukinitev premikanja ure leta 2021 je glasovalo 23 članov parlamentarnega odbora za turizem in promet, 11 jih je bilo proti, nobeden pa ni bil vzdržan. O odločitvi odbora naj bi v prihodnjih tednih glasovali še evroposlanci na plenarni seji, končno besedo pri ukinitvi premikanja ure pa bodo imele države članice. Več odprtih vprašanj naj bi bilo predvsem na področju prometa. Ministri za promet naj bi o tem razpravljali junija. Slovenci za poletni čas Evropska komisija je lani predlagala, da vse članice EU ukinejo premikanje ure dvakrat na leto, pri čemer bi bil zadnji obvezni premik ure na poletni čas 31. marca letos, na zimski pa 27. oktobra. Članice bi same odločile, ali bodo za stalno uvedle poletni ali zimski čas. Lansko javno posvetovanje je pokazalo, da so Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času. Tudi Portugalci, Ciprčani in Poljaki so se večinsko izrekli za poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa za zimskega. Nezadovoljni državljani Članice EU, ki so sicer razvrščene v tri različne časovne pasove, so v zadnjem stoletju uvedle poletni čas, da bi prihranile energijo, predvsem v času vojne ali med naftno krizo v 70. letih prejšnjega stoletja. EU je od leta 1980 postopoma sprejemala zakonodajo, s katero je odpravila različne časovne razporede nacionalnega premikanja ure.



V današnjem času je namen premikanja ure veliko manj pomemben, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se vse bolj pritožujejo zaradi negativnih učinkov na zdravje.