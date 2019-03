Premierka v slepi ulici

LONDON – Potem ko so britanski poslanci v torek že drugič zavrnili ločitveni sporazum z Evropsko unijo, bodo danes glasovali še o brexitu brez dogovora.



Britanska poslanska zbornica je v torek s 391 proti 242 glasovom zavrnila sporazum o britanskem izstopu iz EU. To so storili, čeprav je premierka Theresa May v ponedeljek na pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem v Strasbourgu dobila pravno zavezujoča zagotovila, da sporno irsko varovalo, katerega namen je preprečiti mejo na irskem otoku, ne bo veljalo za vedno.

Ločitev brez dogovora?

Po torkovem glasovanju je izrazila globoko obžalovanje in napovedala, da bodo danes poslanci glasovali še o možnosti brexita brez dogovora. Kot je še povedala, se zaveda »potencialne škode« izstopa brez dogovora, zato bo glasovala proti tej možnosti, k temu pa bo pozvala tudi poslance. Današnje glasovanje je predvideno za 20. uro po srednjeevropskem času.

Odlog izstopa?

Če poslanci scenarija o brexitu brez dogovora danes ne bodo podprli, bodo predvidoma v četrtek odločali še, ali bi morda EU zaprosili za odlog predvidenega datuma ločitve. Tega bi morala EU potrditi s soglasjem.



Bruselj je v odzivu na zavrnitev sporazuma v Londonu poudaril, da je Evropska unija storila vse, kar je lahko, da bi ga rešila. Izhod iz slepe ulice pa se lahko najde samo v Britaniji, so izpostavili.