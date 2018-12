PREGLED: Ko se je svet rešil ene grožnje, je prišla druga

Poslovili so se

MAREC

14. - V 76. letu starosti je umrl britanski fizik



APRIL

17. - V 93. letu starosti je umrla nekdanja prva dama ZDA



JULIJ

25. - V 67. letu starosti je umrl dolgoletni prvi mož italijansko-ameriškega proizvajalca avtomobilov Fiat Chrysler



AVGUST

18. - V 81. letu starosti je umrl



25. - V starosti 81 let je zaradi tumorja na možganih umrl ameriški republikanski senator, nekdanji predsedniški kandidat,



OKTOBER

15. - V starosti 65 let je umrl soustanovitelj Microsofta

15. - V starosti 76 let je umrl finski pisatelj Arto Paasilinna.



NOVEMBER

Komaj je svet dobro zakorakal v leto 2018, že je prišlo srhljivo sporočilo znanstvenikov. Zaradi jedrskega oboroževanja velesil in s tem vse večje možnosti jedrske vojne so znanstveniki kazalce na uri do sodnega dne potisnili na le dve minuti do polnoči. Otoplitev odnosov med predsednikoma ZDA in Severne Koreje je nevarnost nekoliko omilila, konec leta pa je prišlo do zaostritve med Ukrajino in Rusijo, zato sta tako kontroverzni ruski kot poljski politik posvarila, da je svet na robu tretje svetovne vojne 9. - Seul in Pjongjang sta se dogovorila, da bo Severna Koreja poslala športnike na zimske olimpijske igre v Južno Korejo.25. - Vse večja možnost jedrske vojne je na simbolični »uri do sodnega dne« potisnila kazalce na zgolj dve minuti do polnoči.7. - Nemška konservativna unija (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) so skoraj štiri mesece po parlamentarnih volitvah dosegli dogovor o oblikovanju velike koalicije. Bundestag ječetrtič izvolil za kanclerko.9. - V Pyeongchangu so se začele 23. zimske olimpijske igre. Na otvoritvi sta delegaciji obeh Korej na stadion prišli združeni pod eno zastavo in v enakih opravah. Ob robu se je južnokorejski predsedniksrečal s s, vplivno sestro severnokorejskega voditelja11. - Kmalu po vzletu z moskovskega letališča Domodedovo je strmoglavilo rusko potniško letalo An-148 z 71 ljudmi. Nesreče ni preživel nihče, povzročil naj bi jo led na senzorjih za merjenje hitrosti.14. - V strelskem napadu na srednjo šolo v Miamiju je umrlo 17 ljudi. Storilca, 19-letnega nekdanjega dijaka, so leta 2017 izključili zaradi groženj sošolcem.18. - V strmoglavljenju potniškega letala iranske družbe Aseman Airlines je umrlo 66 ljudi.26. - Na Slovaškem so umorili preiskovalnega novinarjain njegovo zaročenko. Novinar je nazadnje pisal o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. Umor je sprožil množične proteste proti vladi in korupciji, marca je odstopil premier. Oktobra je policija sporočila, da je bil umor novinarja naročen in da so prijeli štiri storilce.26. - Velik del Evrope je zajel polarni mraz, nizke temperature so zahtevale več kot 50 življenj.4. - Na parlamentarnih volitvah v Italiji je zmagalo desnosredinsko zavezništvo. Vlado, ki je prisegla 1. junija, sta po številnih zapletih oblikovali Liga in Gibanje pet zvezd, vodi jo pravnik4. - Na klopi pri nakupovalnem središču v Salisburyju so našli nezavestna nekdanjega dvojnega ruskega vohunain njegovo hčerko. Napadena sta bila z živčnim strupom novičok, za kar je London obtožil Moskvo. Oba sta bila v kritičnem stanju, a sta preživela. Velika Britanija je 20. marca izgnala 23 ruskih diplomatov. 23. so voditelji članic EU podprli oceno Londona, da je za napad »zelo verjetno« odgovorna Rusija, prek 20 držav je napovedalo izgon ruskih diplomatov. Rusija je 29. napovedala izgon 60 zahodnih diplomatov. Septembra je britansko tožilstvo izdalo obtožnico proti častnikoma ruske vojaške obveščevalne službe zaradi poskusa umora.18. - Na predsedniških volitvah v Rusiji je zmagal predsednik19. - Facebook se je znašel pod pritiskom, ko je žvižgač razkril, da je s pomočjo podatkov o profilih okoli 50 milijonov uporabnikov pomagal podjetju Cambridge Analytica za manipuliranje javnega mnenja in predvolilno kampanjo predsednika ZDA23. - Trump je uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija. Iz ukrepa sta bili izvzeti Kanada in Mehika, začasno pa še šest držav in EU. Kitajska je v povračilo uvedla carine na ameriške proizvode v skupni vrednosti okoli tri milijarde dolarjev.25. - V požaru, ki je izbruhnil v nakupovalnem središču v Kamerovem v Sibiriji, je umrlo 64 ljudi, med njimi več kot polovica otrok.25. - Nemška policija je na podlagi evropskega pripornega naloga prijela nekdanjega katalonskega voditelja. Ko je bil postopek v Nemčiji zaključen, je Puidgemont odšel v Belgijo.26. - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je prispel na obisk na Kitajsko, kar je bil njegov prvi obisk v tujini, odkar je leta 2011 prevzel oblast.11. - V Alžiriji je kmalu po vzletu strmoglavilo vojaško letalo iljušin 76. Umrlo je 257 ljudi, večinoma vojakov.18. - Kubanski parlament je za novega predsednika države izvolil, s čimer se je končalo skoraj 60-letno obdobje vladavine bratov Castro.23. - Kanadčan(25) je s kombijem namerno zapeljal v množico pešcev v Torontu in pri tem ubil 10 ljudi, 14 pa ranil. Tarča napada so bile ženske.18. - Kmalu po vzletu je na Kubi strmoglavilo potniško letalo tipa boeing 737 letalske družbe Cubana de Aviacion. Umrlo je 111 ljudi, dve potnici sta preživeli.18. - V strelskem napadu na srednji šoli v Teksasu je umrlo deset ljudi. Napad je izvedel 17-letni dijak šole.3. - V Gvatemali je izbruhnil vulkan Fuego in zahteval 159 življenj.11. - Španska vlada je sporočila, da bo sprejela ladjo Aquarius nevladne organizacije z okoli 630 migranti, ki je zaradi zavračanja odgovornosti Italije in Malte obtičala na območju med državama v Sredozemskem morju.12. - Trump in Kim sta se na zgodovinskem vrhu dogovorila za popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka. V skupni izjavi sta se zavzela za vzpostavitev novih odnosov med ZDA in Severno Korejo.15. - Trump je uvedel 25-odstotne carine na kitajsko blago v skupni vrednosti 50 milijard dolarjev. Kitajska je odgovorila s povračilnimi ukrepi v enaki vrednosti.17. - Grčija in Makedonija sta podpisali dogovor o imenu Makedonije, ki naj bi se poslej imenovala Republika Severna Makedonija. 30. septembra je v Makedoniji je potekal posvetovalni referendum o sporazumu, na katerem je večina preimenovanje podprla, a je bila udeležba le 36-odstotna. 19. oktobra je parlament je podprl predlog vlade, da začnejo postopek spremembe ustave za spremembo imena države.20. - Trump je po silnem odzivu javnosti podpisal izvršilni ukaz, da bodo družine migrantov lahko ostale skupaj na meji z Mehiko in da otrok ne bodo več ločevali od staršev.20. - Madžarski parlament je sprejel t. i. zakonski paket Stop Soros, ki kriminalizira vsakršno pomoč nezakonitim migrantom. Madžarska je avgusta uvedla še kazenski davek za nevladne organizacije, ki "spodbujajo migracije".24. - Turški predsednikje zmagal v prvem krogu predsedniških volitev.2. - Potapljači so žive našli 12 mladih tajskih nogometašev in njihovega trenerja, ki so bili devet dni ujeti v jami na severu Tajske. V zahtevni mednarodni akciji so jih iz jame rešili do 10. julija.9. - Trump je za naslednika Anthonyja Kennedyja na vrhovnem sodišču ZDA izbral konservativnega prizivnega sodnika. 6. oktobra ga je senat potrdil kljub obtožbam o domnevnih spolnih napadih. Glasovanje so spremljali protesti žensk.11. - V poplavah na jugu in zahodu Japonske je umrlo 225 ljudi.16. - Trump in Putin sta se srečala na prvem vrhu v Helsinkih. Trumpova, da bolj verjame Putinu kot lastnim obveščevalcem glede vmešavanja Rusije v volitve v ZDA leta 2016, je sprožila ostre odzive v Washingtonu.23. - Na jugovzhodu Laosa se je zrušil jez hidroelektrarne v gradnji, voda je poplavila šest vasi. Umrlo je več kot sto ljudi.24. - V dveh požarih na polotoku Atika v Grčiji je umrlo 99 ljudi.24. - Izjemna vročina je na Japonskem v tednu dni zahtevala 65 smrtnih žrtev.4. - Venezuelski predsednikje bil med govorom na vojaški paradi v Caracasu tarča poskusa atentata z droni, ki so nosili eksploziv. Napad je preživel brez poškodb.5. - Indonezijski otok Lombok je stresel potres z magnitudo 7. Zahteval je skoraj 600 življenj.14. - Med močnim deževjem se je v Genovi zrušil del avtocestnega viadukta Morandi, pri čemer umrlo 43 ljudi. Preiskave so že prej pokazale, da je bil viadukt v slabem stanju.13. - Orkan Florence je dosegel obalo Severne Karoline in terjal 53 žrtev, deli Severne Karoline so bili poplavljeni.15. - Sever Filipinov je zajel silovit tajfun Mangkhut, ki je nato prizadel še jug Kitajske. Terjal je 134 žrtev.19. - Na tanzanijski strani Viktorijinega jezera se je prevrnil trajekt, pri tem pa je umrlo 228 ljudi.26. - Sodišče v Pensilvaniji je ameriškega televizijskega zvezdnika28. - Indonezijski otok Sulavezi je stresel potres z magnitudo 7,5. Po potresu je mesto Palu dosegel cunami; umrlo je skoraj 2300 ljudi.2. - Med obiskom na savdskem konzulatu je izginil novinar in kritik savdskih oblasti. 12. oktobra je turška vlada sporočila, da ima tonske in video posnetke, ki naj bi dokazovali, da so ga na konzulatu zasliševali, mučili in ubili ter razkosali njegovo truplo. 20. je Savdska Arabija priznala, da je umrl na konzulatu, 25. pa tudi, da je bil umor načrtovan. Zanika pa, da je umor naročil savdski prestolonaslednik. 27. oktobra je Savdska Arabija zavrnila zahtevo Turčije po izročitvi 18 Savdijcev, ki naj bi stali za umorom.5. - Nobelova nagrajenca za mir sta postala kongovski zdravnikin jazidkaza boj proti nasilju nad ženskami v konfliktih.5. - Sodišče v Skopju je na drugi stopnji potrdilo dveletno zaporno kazen za nekdanjega makedonskega premierjazaradi zlorabe položaja pri nakupu luksuznega avtomobila. Gruevski je novembra pobegnil na Madžarsko in tam zaprosil za politični azil, ki so mu ga tudi odobrili.17. - Na srednji šoli v Sevastopolu na polotoku Krim je 18-letni dijak izvedel strelski napad, ki je zahteval 20 smrtnih žrtev.19. - Blizu mesta Amritsar na severu Indije je vlak zapeljal v množico vernikov, ki so se zbrali ob progi ob hindujskem prazniku Dasara. Umrlo je okoli 60 ljudi.25. - Višje sodišče v Londonu je potrdilo odločitev o izročitvi nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave koncerna AgrokorHrvaški. Novembra je Todorić prispel v Zagreb, kjer po plačilu varščine sojenje čaka na prostosti.27. - V sinagogi v Pittsburghu je oborožen moški ubil 11 ljudi. To je bil doslej najhujši antisemitski napad v ZDA.29. - Angela Merkel je sporočila, da ne bo ponovno kandidirala za vodjo CDU, vlado pa bo vodila še do izteka mandata leta 2021.29. - V Indoneziji je kmalu po vzletu strmoglavilo potniško letalo indonezijske letalske družbe Lion Air s 189 ljudmi na krovu. Nesreče ni preživel nihče.30. - Vremenske ujme z močnimi nalivi in vetrom so več dni pustošile po več evropskih državah. Najhuje je bilo v Italiji, kjer je do 1. 11. umrlo 17 ljudi.4. - Na Siciliji je v hudem neurju umrlo 12 ljudi.6. - Kosovska vlada je uvedla desetodstotne carine na vse proizvode iz Srbije in BiH zaradi njunega negativnega odnosa do Kosova. 21. novembra so carine na blago zvišali na sto odstotkov.7. - V streljanju v baru v mestu Thousand Oaks v Los Angeles v času študentskega večera je bilo ubitih 13 ljudi. Napadalec je storil samomor.9. - Severno od Sacramenta v Kaliforniji se je razplamtel obširen gozdni požar, ki je terjal najmanj 88 življenj, okoli 200 ljudi pogrešajo.25. - Ruska obalna straža je v Kerški ožini pri Krimu zasegla tri ukrajinska vojaška plovila, ki so iz Črnega morja plula v ukrajinsko pristanišče Mariupol v Azovskem morju. Zajeli so 24 ukrajinskih mornarjev. Ukrajina je naslednji dan v desetih delih države za 30 dni razglasila vojno stanje, številni pa so opozarjali, da bi to lahko bil začetek 3. svetovne vojne.25. - Na Marsu je uspešno pristalo robotsko plovilo Insight ameriške vesoljske agencije Nasa, ki bo raziskovalo notranjost Rdečega planeta.25. - Kitajski znanstveniki so sporočili, da so ustvarili prvi gensko spremenjeni dvojčici, ki se ne bosta mogli okužiti z virusom hiv. Trditve še niso neodvisno potrjene.1. - Na francoskih ulicah je proti visokim cenam goriva protestiralo več kot 100.000 ljudi v rumenih jopičih. V Parizu so izbruhnili spopadi s policijo, ki je aretirala več kot 400 protestnikov. Poškodovanih je bilo okoli 110 ljudi, od tega 23 policistov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obsodil protestnike. 4. 12. je francoska vlada naprej napovedala moratorij za najmanj pol leta na zvišanje trošarin na gorivo, predvideno za 1. januar, nato pa 5. 12. sklenila, da v prihodnjem letu ne bo nobenega zvišanja trošarin na gorivo.4. - Ameriška revija Forbes je osmič zapored uvrstila nemško kanclerko Angelo Merkel na prvo mesto svetovne lestvice najvplivnejših žensk.6. - Kanada je sporočila, da so v soboto na zahtevo ZDA aretirali glavno finančno direktorico kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzhou, ki jo bodo morda izročili ZDA, ki jo išče zaradi možne kršitve sankcij proti Iranu. Kitajsko zunanje ministrstvo je zahtevalo njeno takojšnjo izpustitev. Dogodek bi lahko ogrozil trhlo trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko.7. - Dosedanja generalna sekretarka nemških krščanskih demokratov (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer je postala nova predsednica stranke. Na tem mestu je po 18 letih nasledila kanclerko Angelo Merkel. Ob izvolitvi je stranko pozvala, naj izkoristi zagon, da se ohrani in oblikuje ljudsko stranko sredine. 8. 12. je bil za novega generalnega sekretarja CDU izvoljen vodja podmladka nemških krščanskih demokratov Paul Ziemiak.7. - Nekdanjega predsednika ZDA Georgea Busha starejšega so 6. 12. po tednu dni pogrebnih slovesnosti pokopali v družinski grobnici na ozemlju njegove predsedniške knjižnice v College Pointu v Teksasu.8. - Znova so potekali protivladni protesti rumenih jopičev. Policija je aretirala več kot 700 oseb. Ponovno je prišlo do izgredov med protestniki in policijo. Po zgledu protestov v Franciji so protesti rumenih jopičev potekali tudi v Belgiji, kjer je policija prijela 400 ljudi, in na Nizozemskem.8. - Na ulicah madžarske prestolnice se je zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti reformi zakona o delavskih pravicah, ki jo želi uveljaviti madžarska vlada. Sindikati novelo zakona, ki predvideva znatno povečanje števila dovoljenih nadur, označujejo za suženjski zakon. Podobni protesti so potekali 13. 12., ko so se sprevrgli v nasilje.8. - V stampedu v italijanskem nočnem klubu v bližini mesta Ancona je umrlo šest ljudi, med njimi pet mladoletnikov. Ranjenih naj bi bilo okoli 100 ljudi, od tega 12 huje. Italijanska policija je 10. 12. aretirala 15-letnika, ki naj bi z uporabo solzivca sprožil paniko med obiskovalci. Skupno preiskava poteka proti osmim osebam.10. - Predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov so potrdili dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.10. - Na slovesnosti v Oslu so podelili Nobelovo nagrado za mir, ki sta jo letos prejela borca proti spolnemu nasilju nad ženskami v konfliktih, kongoški zdravnik Denis Mukwege ter jazidska aktivistka Nadia Murad. Nagrajenca sta ob prevzemu nagrade pozvala k večjemu odzivu na nasilje nad ženskami in boju proti ravnodušnosti. V Stockholmu je bila podelitev letošnjih znanstvenih Nobelovih nagrad.11. - V streljanju v središču Strasbourga so bili ubiti trije ljudje, 13 jih je bilo ranjenih, med petimi huje poškodovanimi je eden možgansko mrtev. Napadalec, 29-letni francoski državljan Cheriff Chekatt, je po napadu pobegnil. Po obsežni iskalni akciji v Franciji in Nemčiji ga je francoska policija izsledila in usmrtila 13. 12. v strasbourški četrti Neudorf.11. - Ameriška revija Time je za osebnost leta 2018 razglasila ubitega savdskega novinarja Džamala Hašodžija ter preganjane novinarje, ki so jih označili za "varuhe resnice". Ostali novinarji, ki jih je Time poleg Hašodžija razglasil za osebnost leta, so filipinska novinarka Maria Ressa, novinarja tiskovne agencije Reuters Wa Lone in Kyaw Soe Oo, ki sta zaprta v Mjanmaru ter zaposleni pri reviji Capital Gazette v Annapolisu v ameriški zvezni državi Maryland, med njimi peterica, ki je bila ubita v streljanju junija letos.12. - Britanska premierka Theresa May po glasovanju o nezaupnici v britanski konservativni stranki ostaja na čelu torijcev. Zaupanje v vodjo stranke je izrazilo 200 konservativnih poslancev, 117 pa jih bilo proti. Mayeva je napovedala, da bo z mesta vodje konservativcev odstopila pred parlamentarnimi volitvami leta 2022.12. - Madžarski parlament je potrdil sporno reformo zakona o delavskih pravicah, ki predvideva znatno povečanje števila dovoljenih nadur. Pri tem je v parlamentu nastal pravi kaos, saj so skušali opozicijski poslanci preprečiti glasovanje.21. - Ameriški obrambni minister James Mattis je 20. 12. sporočil, da bo februarja zapustil položaj. Vzrok za to naj bi bila odločitev predsednika Donalda Trumpa za umik ameriških vojakov iz Sirije in več kot polovice od 14.000 vojakov iz Afganistana.22. - Indonezijo je prizadel cunami, ki je terjal najmanj 430 življenj, 1500 ljudi je poškodovanih, 159 ljudi pa še pogrešajo. Uničujoči cunami v ožini Sunda med otokoma Java in Sumatra se je sprožil ob izbruhu vulkana Anak Krakatoa.24. - Maroške oblasti so v več mestih po državi v povezavi z umorom skandinavskih pohodnic v Visokem Atlasu aretirale še pet osumljencev. Skupno so tako doslej aretirali 18 oseb.25. - V prestolnici Republike srbske je prišlo do spopadov med protestniki in policijo, potem ko je policija prijela očeta, ki že več mesecev zahteva razjasnitev smrti njegovega 21-letnega sina Davida Dragičevića. Ranjenih je bilo več ljudi. Protesti so nato v naslednjih dneh prerasli v protivladne, ki pa so potekali mirno.