Predsednik zagrozil, da bo popolnoma zaprl mejo

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil, da bo povsem zaprl mejo z Mehiko, če kongres ne bo odobril petih milijard dolarjev za gradnjo zidu na tej meji. Zaradi tega je sicer še naprej deloma moteno delovanje ameriške vlade. »Primorani bomo povsem zapreti južno mejo, če nam demokrati, ki vse ovirajo, ne bodo dali denarja za dokončanje zidu in ne bodo spremenili smešne priseljenske zakonodaje,« je na twitterju zapisal Trump.



Več ključnih ameriških vladnih agencij od sobote nima zagotovljenega financiranja, ker je Trump prav zaradi sredstev za zid zavrnil podpis dogovora o kratkoročnem financiranju dela agencij vlade, ki so ga dosegli demokrati in republikanci v senatu. Kljub več srečanjem kongresniki doslej dogovora niso dosegli, Trump pa vztraja pri zidu, ki naj bi skupno stal okoli 23 milijard dolarjev. Znova naj bi se poskusili dogovoriti 2. januarja.



Delno zaprtje vlade, ki je prizadelo okoli četrtino vladnih agencij z 800.000 zaposlenimi, je imelo doslej omejen vpliv. Deloma tudi zaradi praznikov in počitnic, a bi se to utegnilo kmalu spremeniti.