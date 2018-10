Vremenska fronta, ki prihaja v Evropo, je prerasla v orkan po imenu Leslie. Pomika se prek Atlantskega oceana, veter pa je dosegel hitrost 120 kilometrov na uro. Fronta bo najbolj ogrozila Veliko Britanijo. S seboj nosi močan veter in nalive, vremenoslovci pa opozarjajo, da se lahko še okrepi.Orkan Leslie bo prihodnji teden prečkal Azore, nato bo krenil proti zahodnemu delu Evrope in Irski, sledila bo Islandija. Ta območja bodo dosegli intenziven veter in padavine.Sledilo bo stabilno vreme.