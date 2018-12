Povoljnik BiH obtožen za vojne zločine nad Srbi

SARAJEVO, ZAGREB – Tožilstvo BiH je danes vložilo obtožnico proti upokojenemu generalu vojske BiH, 62-letnemu Ramizu Drekoviću, zaradi vojnih zločinov proti Srbom med vojno v BiH spomladi leta 1995. Dreković je obtožen, da je ukazal topniški napad na Kalinovik nedaleč od Sarajeva, ki je zahteval številne žrtve med civilisti. Drekovića bremenijo, da je kot poveljnik 4. korpusa vojske BiH ukazal neselektivno topniško obstreljevanje Kalinovika, v katerem je bilo večinsko srbsko prebivalstvo. V več napadih med majem in junijem 1995 je bil ubit 15-letnik, več odraslih in otrok pa je bilo težje in lažje ranjenih. Kot so dodali na tožilstvu, je Dreković ravnal v nasprotju z ženevsko konvencijo o zaščiti civilistov med vojnimi spopadi. Povzročena je bila tudi velika gmotna škoda na objektih in premoženju.



Dreković je bil med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 poveljnik več enot vojske BiH na območju Bihaća in Hercegovine. Upokojil se je kot generalmajor leta 1997. Po vojni je bil tudi svetovalec v vladi bošnjaško-hrvaške entitete BiH Federacije BiH.