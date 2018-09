Potrjeno: virus Zahodnega Nila v Ljubljani

LJUBLJANA – Pri sivi vrani so potrdili virus Zahodnega Nila, je včeraj upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil nacionalni veterinarski inštitut. Vrana je imela močno izražene živčne znake, bila pa je najdena v Ljubljani. Gre za prvo potrditev tega virusa pri pticah v Sloveniji.



Rezervoar virusa Zahodnega Nila so ptiči, prenašalci virusa pa so komarji. Več vrst ptic je zelo dovzetnih za okužbo, tako da pride tudi do množičnih epizootij s pogini ptic. Med najdovzetnejše spadajo ptice iz reda pevk (Passeriformes), med njimi so najbolj dovzetni vrani (družina Corvidae). Po okužbi z virusom Zahodnega Nila lahko poleg ptic zbolijo tudi konji.



Virus Zahodnega Nila izvira iz Afrike. Prvič je bil ugotovljen leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja.