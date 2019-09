Potniki posadki podarili 5500 evrov

LONDON – Novica o propadu turističnega velikana še vedno odmeva, jasno, posledice še kako bolijo številne turiste, ki so ostali na tujem, in njihove denarnice. Številni letalski prevozniki namreč izkoriščajo njihovo nesrečo, cene vozovnic so tako poskočile v nebo, saj so se povišale tudi za kar 300 odstotkov.



Potnica je nameravala za polet iz Glasgowa na grški Rodos odšteti 315 evrov, a je cena poskočila na 1130. Kljub temu se je največja mirnodobna repatriacija britanskih državljanov v zgodovini v ponedeljek že začela, iz britanske agencije za civilno letalstvo so sporočili, da so v domovino uspešno vrnili 15.000 turistov s 64 poleti. Čeprav je to šele osem odstotkov Britancev, ki so obtičali na tujem (skupno je po svetu po krivdi Thomasa Cooka obstalo okoli 600.000 turistov, po do zdaj razpoložljivih podatkih ni Slovencev), so s potekom zadovoljni: v torek so jih prepeljali še 16.500, v naslednjih 12 dneh pa bodo domov spravili še preostale Britance.



Kljub temu so težave turistov kratkega veka, izkušnje se bodo spominjali sicer z jezo in verjetno nekaj stotakov na računu manj, bankrot turistične agencije s kar 178-letno tradicijo pa bo mnogo huje udaril 22.000 zaposlenih pri podjetju, od tega jih je 9000 z Otoka, ki so tako rekoč čez noč ostali na cesti. No, nekateri potniki so kljub lastnemu razočaranju zaradi pokvarjenih počitnic zmogli nesebično pomagati tudi po novem brezposelnemu osebju, med enim od poletov so za pilota in stevardese zbrali 5500 evrov prispevkov in jim tako vsaj malce olajšali boleče slovo.