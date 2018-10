Poštenjaka brez primere: našla in vrnila vrečo denarja

AGIPOS – Britanski par(24) in(22) si gotovo zaslužita naziv najbolj poštena turista. Ko sta med sprehajanjem po grškem otoku Agios Nikolaos na Kreti naletela na vrečo denarja, v kateri je bilo kar sedem tisoč evrov. Namesto, da bi ta denar pobrala in z njim uživala brezskrbne počitnice, sta naredila nekaj, zaradi česar sta zdaj postala prava heroja.»Med sprehajanjem sva se ob trgovini spotaknila ob nekaj. Opazila sem kup papirja in v trenutku sva ugotovila, da gre za denar, a v nobenem trenutku nisva pomislila na to, da bi ga zdržala,« sta dejala po poročanju britanskega The Suna.Policisti so potrebovali kar 20 minut, da so prešteli točno vsoto denarja, ki se je nahajala v vreči in kmalu jim je tudi uspelo najti lastnico – 60 letno trgovko. Ko ji je policija predala denar, je poštena najditelja pričakala v solzah in se jima zahvalila za njuno prijaznost in poštenost.