Postanite ilegalni migrant

V turistične namene izkoriščajo že skoraj vse, tudi rane sodobnega sveta. Kajti medtem ko se države ubadajo s tokovi migrantov, ti pa v iskanju boljšega jutri ali v begu za golo življenje zapuščajo svoje domovine in na poti tvegajo smrt, so v bližini pereče meje med ZDA in Mehiko, prav tiste, kjer namerava ameriški predsednikzgraditi protimigrantski zid, postavili precej kontroverzen tematski park. Za 15 evrov – ali 7 več za ekstremnejšo različico – lahko izkusite, kaj čutijo in preživljajo ilegalni migranti, ki se poskušajo pod okriljem noči pretihotapiti iz Mehike na ameriško stran.To je pot, ki mehiške družine stane od 5000 do 10.000 evrov, lahko pa tudi življenje. Turisti pa bodo zanjo odšteli največ 22 evrov, z vključenim zagotovilom, da preživijo. V tematskem Parku EcoAlberto, ki ponuja simulacijo izkušnje ilegalnega migranta, jih pod okriljem noči strpajo v tovornjak, ki jih znotraj parka, ki se razteza na 3000 akrih, popelje do namišljene meje. Tu jih napodijo s tovornjaka, »tihotapec« ljudi pa jih nato vodi čez meje. A le tiste v dobri telesni pripravljenosti, saj pot, ki traja štiri ure ali zahtevnejša šest, ni preprosta. Če se odločite za takšno počitniško avanturo, boste v popolni temi hiteli, že tekli, po surovem terenu, skozi grmičevje, se plazili skozi predore in tacali po blatu. Strah v kosti vam bodo nagnale policijske sirene, ki bodo predrle tišino noči, še dodatno vam bodo dvignili adrenalin nasilni člani drogeraških kartelov, ki temo noči izkoriščajo za svojo dejavnost, ki ste si jo drznili zmotiti. A tudi če vam uspe ubežati vsemu temu in premagati vse ovire, se bodo za vami pognali policisti, ki varujejo mejo, in za vami streljali s slepimi naboji. In čeprav se bo vam – ne nazadnje gre za simulacijo – na koncu uspelo splaziti skozi prerezano žičnato ograjo, bodo mejni policisti ujeli nekaj drugih migrantov, ki so v resnici zaposleni v parku, za še bolj avtentičen okus izkušnje.»Pomislite, kaj vse morajo dati skozi migranti. Nimajo ne vode ne hrane, morda hodijo skozi ledeno mrzlo nočno puščavo. Razmere so krute,« vmes opomni vodnik v vlogi tihotapca, ki vam pomaga čez mejo.Kontroverzni park je že pred dobrim desetletjem zrasel na podlagi ideje pokazati ljudem, da obstaja tudi tista plat Mehike, ki je večina noče videti, hkrati pa naj bi mlade Mehičane na tistem območju podučil, da jim ni treba tvegati življenja v gonji za boljšim življenjem v drugi državi. A na tematski park so se vsule kritike, da jih v resnici uči, kako nelegalno prečkati mejo. »Ponujamo edinstveno izkušnjo. Cilj je simulirati, kako je migrantom, ki poskušajo čez mejo v ZDA,« pa pravi, tajnik parka.Če si popolni oddih predstavljate kot pregon v temi, ko na vas streljajo in vas psujejo, je ta park izpolnitev vaših želja. Ponuja pa tudi bolj klasične aktivnosti, kot so zipline, vožnja s kajaki, čofotanje v bazenih.