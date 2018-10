Politik poziva: Manj jamrajte

Se še spomnite napisa tedanjega premierja Mira Cerarja na eni izmed novinarskih konferenc, kjer je na svoj govorniški pult postavil zapis »Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve«? V slovenskem prostoru je zelo odmeval, pri nekaterih pozitivno, spet drugih negativno.



V Franciji je predsednik Emmanuel Macron ob 60-letnici pete francoske republike sodržavljane pozval, naj manj 'jamrajo'. Izjava je naletela na sarkastične odzive opozicije.



»Vnuk generala (Charlesa de Gaulla) mi je dejal, da je njegov dedek imel eno pravilo,« je med četrtkovim obiskom v de Gaullovem domačem kraju Colombey-les-Deux-Eglises povedal Macron. »Govorite lahko svobodno, edina stvar, ki se je ne sme početi, pa je 'jamranje',« se je po predsednikovih besedah glasilo to pravilo. »Država bi bila drugačna, če bi se vsi držali tega,« je poudaril Macron.



S temi besedami je odgovoril enemu od upokojencev, ki se je pritoževal zaradi nizke pokojnine, navaja francoska tiskovna agencija AFP.



Vodja skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen se je kritično odzvala na twitterju. »Tisti, ki se pritožujejo, ne delajo tega iz zabave, ampak zato, ker so žrtve stalnega zviševanja davkov in endemične nevarnosti, na kratko vaše politike,« je zapisala.



Macron je na predsedniškem položaju že večkrat kritiziral Francoze. Tako je med obiskom na Danskem izjavil, da se »Galci upirajo spremembam«, s čimer je požel kritike med političnimi nasprotniki in sindikalisti.



Na številne kritike pa je naletel tudi, ko je sredi septembra v pogovoru pred Elizejsko palačo brezposelnemu mladeniču dejal, da bi lahko hitro našel službo, če bi enostavno začel iskati v sektorjih, kjer primanjkuje delovne sile, kot sta gostinstvo in gradbeništvo.



Macron je Colombey obiskal ob 60-letnici francoske ustave, katere pobudnik je bil de Gaulle. »Moč te ustave je, da omogoča napredek,« je poudaril.