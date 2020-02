Poleg koronavirusa še ptičja gripa

Ptičja gripa je udarila po perjadi na Kitajskem. FOTO: Reuters

28 držav se spopada z novim koronavirusom.

Strahovi so se uresničili: od januarja, ko so virus ptičje gripe potrdili pri štirih labodih, se je razmahnila ptičja gripa, ki je vzela 1840 živali na farmi perjadi v pokrajini Sečuan, številne so evtanazirali. Zanje je bil usoden sev H5N6, medtem ko je nekaj dni prej kar 4500 kokoši vzel sev virusa ptičje gripe H5N1 v provinci Hunan.Okužba se občasno pojavi tudi pri človeku, zato kitajske oblasti trepetajo pred valom nove bolezni, ko z veliko težavami in vse manj razpoložljivega zdravstvenega osebja poskušajo zajeziti novi koronavirus, Covid-19, ki razsaja po državi in grozi celemu svetu. Potem ko je umrlo več kot tisoč ljudi, okuženih pa je po zadnjih podatkih več kot 43.000, so kitajske oblasti s položajev odstavile več vodilnih uradnikov, tudi dvojico vodilnih zdravstvenih uradnikov v provinci Hubej, pritisk javnosti zaradi neustreznega ukrepanja pristojnih ob pojavu bolezni je namreč čedalje večji, olja na ogenj pa je nedvomno prilil podatek, da so oblasti zatrle prizadevanja zdravnika ​, ki je že pred časom opozarjal na novi virus (zaradi katerega je pozneje tudi sam umrl).Dogodek zdaj preiskuje agencija za boj proti korupciji, ki se bo osredotočila tudi na druge obtožene pristojne; skupno so odstavili menda več sto ljudi, tudi partijskega vodjo zdravstvene komisije v provinciin direktorico te komisijepa namestnika vodje lokalnega Rdečega križa. Na Kitajsko, kjer se že spopadajo tudi s hudimi gospodarskimi posledicami izbruha novega koronavirusa, ki so ga potrdili že v 28 državah, je prispela tudi ekipa strokovnjakov WHO, ki bo pomagala kitajskim oblastem pri spopadanju z izbruhom, tega je namreč organizacija označila za resno grožnjo svetu.Sum na okužbo z novim koronavirusom obravnavajo tudi na Hrvaškem, v splitski bolnišnici namreč v izolaciji leži oseba z značilnimi simptomi; odvzeli so ji brise žrela in krvne vzorce, če bodo okužbo potrdili, bodo obolelega premestili v zagrebško bolnišnico dr. Frana Mihaljevića, kjer je mogoča popolna izolacija.