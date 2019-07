Pokojnemu delavcu poslali račun za topel obrok! Žena Blanka: To je dno

PULA – Ko je bilo na stotine zaposlenih delavcev ladjedelnice Uljanika pred kratkim obveščeno o zakonskih dolgovih za toplo malico (merado, op.p.), je ta novica dobesedno šokirala družino nedavno umrlega delavca.



Po izgubi ljubljenega moža in očeta je bil to le še dodaten udarec. »Moj mož je umrl 14. februarja letos, a Uljanik Standard mu je poslal račun v višini 80 kun, ki naj bi ga bil dolžan za topel obrok. Nisem si niti opomogla od izgube in to je bil nizek udarec, dno od dna. No, moj Livio je 44 let delal v Uljaniku, svoje življenje je dal za sližbo in tako mu vračajo. 80 prekletih kun za 44 let dela. V imenu moža sem pisala upravi, da jim vrne denar, takoj ko mu odplačajo neplačane plače. In če imajo kakšna vprašanja, naj ga poiščejo na pokopališču na naslovu Monte Giro pod številko 158,« je v šoku za 24sata povedala njegova žena Blanka Šćulac (54) iz Pule.



Njen mož je namreč umrl pri 64 letih za rakom, v ladjedelnici pa je na koncu delal v nadzoru ladijskih operacij. Blanka ob tem doda, da ji preprosto ni jasno je,kako je nekomu padlo na pamet, da mrtvemu človeku, zaračunava dolg, ob dejstvu da nekaj mesecev sploh ni prejel plače .»Vodilni možje se lahko sramujejo, ker mislijo le nase. Sebi izplačujejo plače, obnavljajo svoje vile, kupujejo nove avtomobile, delavci pa so v posojilih in ne vedo, kako bi šli naprej.« Pri 24sata so poklicali tudi direktorja omenjene ladjedelnice Kazimira Pavletića, a je takoj,ko so se predstavili, odložil telefon.