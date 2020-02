Podzemna železnica strah in trepet v teh dneh

Preberite še:

Koronavirus, ki zadnje tedne seje strah po svetu, zdaj vzbuja zaskrbljenost tudi v britanski prestolnici. Po zadnjem primeru koronavirusa pri neki ženski, ki je na britanski otok pripotovala z letalom iz Kitajske, strokovnjaki opozarjajo na morebitno širjenje. Velika gostota prebivalstva v Londonu lahko poveča nevarnost prenosa virusa s človeka na človeka.»Splošno znano je, če pride do primera v gosto poseljenem kraju, potem je verjetnost prenosa okužbe s človeka na človeka večja,« je za Sky News dejal strokovnjak z Oxforda. Dodal je: »Dejstvo, da je London prometno vozlišče in središče, pomeni, da je lahko podzemna železnica vir za hitro širjenje virusa.« V 8,9-milijonskem mestu bo iskanje okuženih kot iskanje šivanke v senu.Znansvetniki opozarjajo, da je London najbolj ogroženo evropsko mesto, predvsem zaradi velikega števila kitajskih obiskovalcev na letni ravni.Bržčas pa so tudi druga mesta, kjer je podzemna železnica glavni vir transporta, v podobnem položaju.