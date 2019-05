Po korupcijskem škandalu: vlado zapustili ministri iz vrst svobodnjakov

REUTERS FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

DUNAJ – Avstrijsko vlado so danes zapustili vsi ministri iz vrst svobodnjakov (FPÖ). Po besedah tiskovnega predstavnika stranke se je tako odločilo vodstvo FPÖ, potem ko je kanclersporočil, da sta se s predsednikomdogovorila o razrešitvi notranjega ministraSvobodnjaki so sicer Kurza že pred današnjo odločitvijo o razrešitvi Kickla posvarili, da bodo vsi njihovi ministri zapustili vlado, če bo odstavil notranjega ministra.Kancler je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bodo v tem primeru izpraznjene položaje v vladi do predčasnih volitev zasedli strokovnjaki ali visoki uradniki. Tako bo vlada še naprej sposobna delovati. Delujočo vlado namreč po kanclerjevih besedah potrebujeta tako Avstrija kot tudi Evropa.Kurz je na novinarski konferenci še pojasnil, da je bil Kickl v času, ko je nastal sporni video posnetek, katerega objava je sprožila politično krizo v Avstriji, generalni sekretar svobodnjakov in je s tem tudi odgovoren za finance. A v pogovoru z njim je dobil občutek, da ni vedel za razsežnosti celotne zadeve, hkrati pa ni bil dovolj pozoren.Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je zdaj že nekdanji avstrijski podkancler in vodja svobodnjakovdomnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za vplivanje na medije.