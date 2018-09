Med prebivalci Nove Zelandije je v minulih dneh zavladala panika, saj so nekateri v kupljenih jagodah našli igle. Policija je sprožila preiskavo, da razišče, kako so se igle znašle v njih. Strah in trepet pa se je zdaj razširil še na Avstralijo, kjer so sprožili preiskavo, ko so našli kovinske predmete v bananah, podrobnosti pa še ne razkrivajo.Jagode, v katerih so našli igle, so prišle iz Avstralije, zato so pred dnevi že prepovedali prodajo avstralskih jagod v novozelandskih supermarketih.