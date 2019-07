Po grozljivki na letalu od 25-letnice terjajo prek 90 tisoč evrov

ESSEX – Si predstavljate, da ste na letalu, na katerem nekdo zblazni in začne vpiti, da bo vse pobil? To se je nedavno zgodilo na poletu iz Londona proti Turčiji. 25-letna Chloe Haines naj bi doživela nemogoč izpad, zaradi katerega so vsi onemeli. Tekla je po letalu, skušala odpreti vrata, po pričevanjih pa naj bi tudi vpila, da bo vse pobila. Osebje letala jo je skušalo pomiriti, a zaman. Ženska se je na vso moč upirala, udrihala, kričala in brcala. Eden od očividcev pravi, da je šlo za drobno dekle, ki pa je bila močna kot odrasel moški. Naposled jo je osebje s pomočjo potnikov uklestilo in ji preprečilo nadaljnje vznemirjanje.



Incident se je zgodil komaj 25 minut po vzletu z londonskega Stansted, zato so sprejeli odločili, da opravijo nepredviden postanek v Essexu in se nezaželene potnice znebijo. Pri tem pa so jih pospremili tudi vojaški letali. Od ženske zdaj letalec Jet2.com terja poplačilo 85 tisoč funtov (prek 93 tisoč evrov) stroškov, ki so nastali zaradi nujno potrebne preusmeritve, prav tako pa so ji do konca življenja prepovedali vstop na njihova letala.