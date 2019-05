Po 26 letih zadnji ples

Zbran denar bodo namenili humanitarnim organizacijam v Afriki.

30 milijonov evrov so zbrali v 26 letih.

Pod geslom Združeni v različnosti bodo 8. junija na Dunaju izpeljali ples Life Ball, eno največjih dobrodelnih prireditev za boj proti aidsu na svetu. Zaradi pomanjkanja sponzorskih sredstev bo ta ekstravagantna dobrodelna prireditev po 26 letih potekala zadnjič. Life Ball je ena največjih humanitarnih prireditev na svetu, kjer vsako leto zberejo več kot milijon evrov in jih namenijo 170 različnim projektom za boj proti aidsu. Zaradi vedno večjih težav pri zbiranju sponzorskih sredstev so se organizatorji odločili, da bo letos zadnjič.»To so bila neverjetna, fantastična in intenzivna leta. Premaknili smo več, kot smo si kadar koli sploh upali sanjati. Za to sem res hvaležen. Zdaj je čas, da ta projekt uspešno zaključimo. Še naprej se bomo strastno borili proti stigmatizaciji in izključevanju,« je povedal, ustanovitelj in organizator projekta, pri katerem so v 26 letih za boj proti aidsu namenili kar 30 milijonov evrov. V tem času se je aids od smrtne obsodbe spremenil v kronično bolezen, kar je ogromen dosežek. Ker boj proti okužbi z virusom HIV še zdaleč ni končan, bodo izkupiček letošnje prireditve namenili mednarodnim dobrodelnim projektom predvsem v Afriki, kjer je problem še vedno akuten. Life Ball 2019 bo potekal pod geslom Združeni v različnosti. Sprevod na temo cirkusa bo 8. junija pred dunajsko mestno hišo v vsej svoji ekstravagantnosti širil idejo solidarnosti in tolerance. Otvoritvena slovesnost je brezplačna, vstopnice za zabavo v mestni hiši bodo za kostumirane obiskovalce 90 evrov, za druge pa 180.