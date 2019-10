Pivski vrček 32-krat uporabili kot orožje

REUTERS/STEFAN MATZKE/POOL Tudi nogometaši so nazdravili s pivom: Serge Gnabry, Leon Goretzka in Benjamin.

REUTERS Na zdravje, do prihodnjega leta.

Z alkoholom se je zastrupilo 600 ljudi, 120 manj kot lani.

7,3

milijona litrov piva je popilo 6,3 milijona obiskovalcev.

REUTERS Nekateri so omagali.

V nedeljo se je v bavarski prestolnici München končala največja pivska veselica na svetu, 186. Oktoberfest, najbolj znana in priljubljena prireditev v Nemčiji.Več kot šest milijonov ljudi se ga je udeležilo, a spili so manj kot lani. V festivalskih šotorih so natočili 7,3 milijona litra piva, 200.000 manj kot lani. Število obiskovalcev je bilo podobno, 6,3 milijona, nič rekordnega, skratka. A organizatorji pravijo, da so zadovoljni s 16-dnevnim festivalom. »Wiesen je bil super,« je povedal direktor festivala»Bilo je mirno, obiskovalci veseli in sproščeni.« Mimogrede, domačini Oktoberfestu pravijo Wiesen. Prestolonaslednikse je 12. oktobra 1810 poročil s princeso, tudi Münchenčane so povabili na slavje, in sicer na travnik pred mestnimi vrati; v čast in spomin prestolonaslednici so travnik poimenovali Theresienwiese, domačini pa mu skrajšano rečejo kar Wiesen.Ker je bila družba vesela, je bilo kriminala manj kot lani, in sicer za odstotek, 914 prekrškov so našteli. Manj je bilo žeparjenja, zato pa več spolnega nadlegovanja: 45 primerov so zabeležili letos, lani 42. Več je bilo tudi poškodb, lani 256, letos 263, gostje pa so pivski vrč kot orožje uporabili 32-krat. Več je bilo tudi vožnje pod vplivom alkohola: 774 pijanih voznikov so ustavili, od teh jih je 414 vijugalo z električnim skirojem. A na splošno je bilo na festivalu varno glede na veliko množico in velike količine popitega alkohola. Obiskovalci niso samo pili, v številnih šotorih so namreč pripravljali tudi velike količine hrane, med drugim so lačni pivci pospravili 124 pečenih volov in 29 telet.Oktoberfest je priljubljen po vsem svetu, so gostje potrdili tudi letos, od vsepovsod so prišli, največ iz ZDA, Združenega kraljestva, Francije, Avstrije, Nizozemske, Švice, Italije, Avstralije, Švedske in Danske. Poleg teh so prišli obiskovalci iz še 45 držav, od Argentine do Nove Zelandije. Bili so tudi znani in slavni: politiki, igralci, nogometaši in televizijski zvezdniki.Kot vedno so bili na delu krivolovci na spominke, zlasti priljubljeni so veliki vrči za pivo, a prav pretirane sreče niso imeli. Pozorni varnostniki so že v šotorih in potem še ob izhodu zasegli 96.912 pivskih vrčev (leta 2018 so jih hoteli obiskovalci domov odnesti 101.000).Zdravstveno osebje je na festivalskih tleh oskrbelo 6392 ljudi, kakih 600 je potrebovalo pomoč zaradi zastrupitve z alkoholom, skoraj 120 manj kot lani. Zgodilo se je sedem napadov na reševalce, je povedala predstavnica za stike z javnostjo. Neka ženska je hotela ugrizniti dva reševalca, a »naslednjega dne se je opravičila, bilo ji je zelo nerodno«.Tudi letos se je v uradu izgubljenih predmetov znašlo marsikaj: 3800 predmetov so našteli, med temi 780 osebnih izkaznic, 690 kosov oblačil, 660 denarnic, 465 bančnih kartic, 420 mobilnih telefonov, tudi pametnih, pa 300 ključev, 155 očal, 130 torbic in nahrbtnikov, 115 dežnikov, 55 kosov nakita in osem fotoaparatov.Tudi nekaj nenavadnih predmetov so našli, denimo merilno posodo, pa kuhinjsko cedilo, karte, otroški voziček, poročni prstan, krilni rog, knjigo o Dalíju in celo zobno protezo.