MEDULIN – Učiteljici (47) iz Medulina grozi pet let zapora, ker se je znesla nad petimi učenci. V eni od osnovnih šol je začela tepsti otroke že prvi šolski dan.



Obtožnica jo bremeni, da je od septembra lani in vse do 17. januarja letos s svojim ravnanjem ogrožala psihološki in čustveni razvoj petih mladoletnih učencev. Pri tem jim je zadala telesno in čustveno bolečino in jih med samim poukom večkrat na različne načine tepla.